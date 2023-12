Cash or Trash – Xmas Edition: su Nove due speciali a tema Natale con ospiti vip

Anticipazioni, news, mercanti, ospiti vip, quando e dove vanno in onda gli speciali a tema natale di Cash or Trash – Xmas Edition

Stasera, mercoledì 20 dicembre 2027 ed il prossimo 27, in prima serata, su Nove, Paolo Conticini ed i mercanti di ‘Cash or Trash’ sorprenderanno i telespettatori con due puntate speciali a tema Natale, dal titolo, ‘Cash Or Trash – Xmas Edition‘. Tra i venditori sono attesi alcuni ospiti vip che metteranno all’asta oggetti delle loro collezioni personali: Gabriele Cirilli, Sara Simeoni, Fabio Caressa e Vladimir Luxuria.

Un nuovo esercito di collezionisti, più o meno compulsivi, di tutta Italia è pronto a proporre in studio oggetti dalle più diverse provenienze, collezioni di famiglia, soffitte, fiere o mercatini. Dalle ceramiche alle plastiche, dal vasellame alle tecnologie, che siano occhiali, gioielli, orologi o libri antichi, giocattoli, scatole rare, arredi, lampade, memorabilia assortite da ogni secolo, piccole rarità mai viste in tv, oggetti di culto, opere d’arte vere o presunte, a Cash or Trash c’è spazio soprattutto per le storie e i ricordi legati ad ogni singolo oggetto.

Cash or Trash – Xmas Edition: i mercanti

Come sempre, saranno le star di Cash or Trash a definire l’effettivo valore degli oggetti proposti: dalle stime di partenza dell’autorevole esperto Alessandro Rosa, che per primo valuterà l’oggetto all’insaputa dei mercanti, fino ai combattuti rilanci degli esperti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Giovanni De Santis, numeri uno dell’antiquariato e del design, protagonisti dell’asta vera e propria. L’ultima parola spetta sempre al venditore, che potrà decidere se accettare e vendere il suo oggetto o rifiutare il prezzo offerto e tornare a casa.

Cash Or Trash – Xmas Edition: dove vederlo in diretta tv e live streaming

I due speciali natalizi vanno in onda, in prima serata, su Nove. Subito dopo gli appuntamenti di prima serata, Cash or Trash tornerà nella collocazione a striscia quotidiana dal lunedì al venerdì, da quest’anno appunto alle 20:30, inizialmente con episodi ancora a tema festivo poi con le nuove puntate della versione ‘classica’. Anche la nuova stagione di Cash or Trash sarà rilasciata ogni settimana in anteprima streaming su discovery+ con 5 episodi disponibili in visione binge prima della messa in onda sul Nove.