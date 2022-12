Due speciali di Natale per Cash or Trash — Chi offre di più?, il programma dedicato alle ‘aste televisive’ condotto da Paolo Conticini che si prepara a una nuova edizione a partire dal prossimo 2 gennaio nella consueta collocazione del preserale, da lunedì al venerdì alle 19:30 sul Nove. Per festeggiare la sua permanenza in palinsesto, gli ascolti più che soddisfacenti per la rete e anche le Feste, il programma ha preparato due speciali natalizi in prima tv per la prima serata con ospiti vip, tra personaggi di rete e dello show-biz che portano a valutare oggetti personali, cimeli di cui non conoscono l’origine, oggetti che potrebbero valere una fortuna. Il primo speciale di Cash or Trash – Xmas Edition è andato in onda mercoledì 21, mentre il secondo andrà in onda mercoledì 28 dicembre alle 21.25, sempre su Nove: giusto in tempo per abbracciare il pubblico subito dopo Natale e accompagnarlo all’Anno Nuovo e alla nuova edizione.

Anche in questo secondo speciale, come detto, ci sono alcuni amici ‘vip’, appassionati del format, amici del conduttore, volti amati del gruppo: tra loro Asia Argento, Gabriele Corsi, Totò Schillaci, il designer Cleto Munari e Francesco Panella, tra i protagonisti di puntata.

Ragazzi domani sera non perdetevi l’appuntamento con #CashorTrash XMAS Edition in cui sarò ospite! 🎅🏼✨ Sarà una puntata ricca di emozioni e ricordi di famiglia. Vi aspetto alle 21:25 sul @nove, non mancate! @PaoloConticini #NOVE pic.twitter.com/NrdiiVfoZq — Francesco Panella (@panellafra) December 27, 2022

Anche gli ospiti vip si sono fatti travolgere dalla ‘passione’ per la ricerca di tesori nascosti nelle cantine o nei garage, potenziali tesori da far valutare e vendere per fare qualche buon affare. Ma a stabilire se e quanto possa valere quel che pensiamo possa essere un oggetto in grado di cambiarci la vita sono ovviamente i mercanti, i veri protagonisti del programma. Nella nuova edizione, al via il prossimo 2 gennaio, entra in gioco una new entry, ovvero Giovanni De Santis che si aggiunge a Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e all’esperto valutatore Alessandro Rosa.

Insomma, un po’ di aria natalizia e di oggetti ‘vip’ prima di tornare alla collocazione nel preserale feriale di Nove, alle 19.30 dal 2 gennaio 2023. Alla conduzione troveremo sempre Paolo Conticini, che torna all’ovile dopo la parentesi allo Zecchino d’Oro e in questo genere di programmi appare di certo più a proprio agio. Per il resto, buon divertimento.