Tutte le info per partecipare ai casting della nuova edizione di Cash or Trash – Chi offre di più in onda su Nove con Paolo Conticini

Cash or Trash – Chi offre di più?: al via i casting per i venditori

Da qualche giorno, sono stati aperti ufficialmente i casting della nuova stagione di ‘Cash – or Trash – Chi offre di Più?’ in onda, in autunno, nel preserale di Nove. Sugli account social del canale Warner Bros Discovery, sono state pubblicate tutte le indicazioni per prendere parte ai provini come venditore.

“I mercanti stanno cercando nuovi cimeli da aggiungere alle loro collezioni. Se volete partecipare a #CashOrTrash candidatevi

cashortrash@bluyazmine.it

351 687 10 98″

Il format, condotto da Paolo Conticini, racconta le storie che si nascondono dietro gli oggetti, più o meno preziosi, custoditi nelle collezioni private di numerosi italiani amanti di arredamento, antiquariato e… ricordi.

I venditori portano in valutazione un proprio oggetto di casa o un cimelio recuperato da soffitte, fiere o mercatini. Dalle ceramiche alle plastiche, dal vasellame alle tecnologie, che siano occhiali, gioielli, orologi o libri antichi, giocattoli, scatole rare, arredi, lampade, memorabilia assortite da ogni secolo, piccole rarità mai viste in tv, oggetti di culto, opere d’arte vere o presunte.

Come funziona Cash or Trash?

L’esperto Alessandro Rosa ne illustra le caratteristiche e ne stima il valore. Durante l’asta, tra i rilanci dei nostri mercanti, Paolo Conticini aiuta il venditore a mettere in risalto i pregi del proprio articolo.

Al tavolo dei mercanti, pronti a darsi battaglia, gli eleganti protagonisti di Cash or Trash, amatissimi dal pubblico: Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e, in ‘staffetta’, Federico Bellucci e Giovanni De Santis, numeri uno dell’antiquariato e del design, protagonisti dell’asta vera e propria.

L’ultima parola spetta sempre al venditore, che potrà decidere se accettare e vendere il suo oggetto o rifiutare il prezzo offerto dai mercanti e tornare a casa.

‘Cash or Trash’ è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9. Il programma è disponibile on demand su discovery+.