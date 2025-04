Casa a Prima Vista: quando inizia e chi sono i nuovi agenti

Sta per partire la nuova avventura di Case a Prima Vista. Nuovo trio di agenti per la sesta stagione del reality immobiliare di Real Time.

Casa a Prima Vista non solo non lascia, ma si allarga. Il cast del reality di Real Time (basato sul format di Chasseurs d’appart) si arricchisce di un altro trio di agenti. Dopo il trio attivo su Milano (Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico) e quello operativo su Roma (Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri) nella nuova stagione del programma saranno presenti altri tre agenti mobiliari.

Con la messa in onda della sesta stagione, Casa a Prima Vista sbarca nella terra di Dante, con tre agenti immobiliari che si incaricheranno di aiutare chi vuole acquistare casa in Toscana. La sfida immobiliare è ormai diventata una trasmissione cult ed è giunto il momento di arricchire con altri ingredienti una ricetta televisiva già ben collaudata, magare per dare quel tocco di pepe in più utile a tenere viva l’attenzione degli spettatori.

Indubbiamente si tratta di una strategia intelligente sul piano televisivo. Tutto sta nel vedere se i nuovi arrivati sapranno tenere il passo e soprattutto conquistare il cuore del pubblico come i loro colleghi milanesi e romani. Interessanti novità dunque per la trasmissione prodotta da Blu Yazmin e trasmessa nell’access prime time di Real Time, con un buon successo auditel (alcune puntate hanno superato anche il 4,5% di share).

Casa a prima vista 6, quando comincia e chi sono i tre nuovi agenti

«Abbiamo una notizia ganza da dirvi… e non è una bischerata». Così si sono annunciati sui social – come meglio non si poteva rivolgendosi a un pubblico toscano – Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi. Sono loro i tre nuovi agenti immobiliari lanciati da Warner Bros. Discovery per immettere linfa nuova in Casa a Prima Vista.

Appuntamento al 5 maggio per la stagione numero sei. Tappa quindi in Toscana per il reality immobiliare di Real Time. Le riprese sono già partite. Il nuovo trio di agenti immobiliari ha bagnato il suo esordio a Lucca. Ma chi sono Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi, i tre nuovi protagonisti di Casa a Prima Vista?

Matteo Nencioni

Per Matteo il mondo immobiliare è qualcosa che sembra scritto nel destino. Tutto è cominciato quando era ancora bambino. Basti pensare che i suoi amici da piccoli disegnavano navicelle spaziali, mentre lui preferiva tracciare le sagome delle case. Insomma: un predestinato. Oggi Nencioni è titolare della sua agenzia omonima, attiva in tutto il territorio della Toscana, specialmente a Pisa.

Matteo ha un animo da sognatore e una grande passione per il suo lavoro. Altra grande passione è la musica: Nencioni ha un passato come dj e spesso la sua dimestichezza con i brani musicali gli torna utile per creare la giusta atmosfera durante le visite dei clienti alle case. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 23mila follower. Ha scritto Il viaggio verso casa, una guida per comprare casa. È anche vicepresidente provinciale Fiaip Pisa, cioè la Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali.

Moira Quartieri

Moria è l’unica presenza femminile nel nuovo trio di agenti immobiliari toscani. Residente a Calcinaia, è titolare di una sua agenzia immobiliare (Agenzia Immobiliare Belfiore) operante nelle città di Pontedera (di cui è originaria) e Valdera. Alle spalle ha una carriera ultratrentennale. Ha partecipato infatti alla fondazione nel 1993 dell’agenzia attiva sul mercato immobiliare della Val d’Era e del sottomonte Pisano.

I tratti distintivi di Moira Quartieri sono la folta massa di capelli ricci e una personalità frizzante. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1.600 follower. Sui social Moira condivide video delle sue passioni e del lavoro. Diretta e empatica, fa di queste qualità dei punti di forza per diventare la confidente ideale dei suoi clienti.

Nico Tedeschi

Se Matteo Nencioni è un predestinato del mondo immobiliare, Nico Tedeschi invece è figlio d’arte. Da quando ha diciannove anni collabora con Due Esse, l’agenzia immobiliare di famiglia (operativa da circa 4o anni nel settore) situata nel centro storico di Pisa, della quale è attualmente titolare. Sul sito si legge che l’agenzia è specializzata nella vendita di immobili selezionati per il rapporto qualità prezzo e nelle locazioni per gli studenti universitari, di fondi commerciali, uffici, negozi, terreni e diverse altre cose sul mercato immobiliare di Pisa e Provincia.

I punti di forza di Nico? Sicuramente l’ironia e la battuta sempre pronta, molto utile per rispondere alle critiche in maniera disinvolta. Altre caratteristiche del titolare dell’agenzia Due Esse sono l’ecletticità e la versatilità. Personalità dai molteplici interessi, Tedeschi cerca sempre di imparare qualcosa di nuovo dai suoi clienti. Su Instagram si definisce un «agente immobiliare un po’ vintage».