Casa a Prima Vista, com’era Ida prima di diventare famosa: le foto dal passato

Casa a Prima Vista è il famoso programma di Real Time che vede tre agenti immobiliari protagonista di una sfida. Ognuno di loro ha una personalità diversa, ma un unico obiettivo, cioè quello di guidare i clienti alla ricerca della casa perfetta. Tra le protagoniste più indiscusse del format c’è Ida Di Filippo, che fa parte del team milanese insieme a Miriana D’Amico e Gianluca Torre.

Il percorso di Ida Di Filippo

Ida Di Filippo è originaria di Siano, vicino Salerno, e ha appunto raggiunto il successo in tv grazie al programma Casa a Prima Vista, dove ricopre il ruolo di agente immobiliare. La 43enne è diventata infatti una vera e propria star, tanto che è stata anche ospitata nel programma Stasera c’è Cattelan, condotto da Alessandro Cattelan e trasmesso su Rai 2. Da giovanissima ha infatti provato ad aprire un’attività insieme alla sorella, con cui avrebbe dovuto vendere oggetti di bigiotteria. Dopo qualche tempo ha però deciso di trasferirsi a Milano in primis per seguire il suo fidanzato Pietro Albano, e poi per dare una svolta vera e propria alla sua carriera.

Proprio nel capoluogo lombardo ha infatti scoperto di avere delle grandi doti come agente immobiliare e ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo.

Com’era prima del successo

Spulciando sul suo profilo Instagram ufficiale, si possono notare alcune fotografie che risalgono a qualche anno fa, quando lei aveva un aspetto totalmente diverso. Molti hanno infatti constatato che all’epoca non era bionda ma portava i capelli castani naturali, che spaziavano tra pieghe lisce e ondulate, con qualche sfumatura sui toni del biondo. Ida ha tra l’altro sempre avuto il sorriso smagliante, che la contraddistingue nel piccolo schermo. A quei tempi indossava lunghi abiti da sera ma anche mini dress di velluto, oltre che scarpe basse e tacchi a spillo vertiginosi. In quegli anni non avrebbe di certo mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una vera e propria star della tv.

A non essere cambiato è di certo l’amore per Pietro, con cui ha una storia che dura ormai dal 2013. Lei stessa ha confidato che è il suo “migliore amico, confidente, spalla e bussola“. I due sono infatti pronti a convolare a nozze.