Carolyn Smith furiosa sui social: “Ora basta”. Il comunicato e il video del giudice di Ballando con le stelle

Un video in cui si lascia andare anche a qualche sorriso, anche a un po’ di ironia, ma che, in realtà, mostra quanto Carolyn Smith sia assolutamente stanca di notizie incontrollate e fake news. In un mondo in cui le notizie non vengono mai verificate, ciò che da tempo subisce la coreografa è inaccettabile.

Carolyn Smith torna a parlare della sua salute e della sua vita personale con il tono schietto e deciso che la contraddistingue. Con un video tramite il proprio profilo Instagram, la nota coreografa e presidente di giuria di Ballando con le stelle ha voluto chiarire pubblicamente alcune fake news circolate online negli ultimi mesi, riguardanti la sua malattia e la sua vita privata.

Il video di Carolyn Smith

La coreografa ha dovuto smentire l’ennesima fake news circa la sua morte: “Buongiorno. Ancora oggi un notizia che sono morta. Faccio sempre una risata ma fa male allo stesso momento. Non ho fatto il screen shot perché non meritano di essere visti o darli visibilità !!!! Oggi è 07/07/2025 e stavo insegnando mentre è arrivato la notifica 😱🤪 . Ma basta con queste cazzate” ha detto e scritto su Instagram.

“Non sto morendo. Non sono in ospedale. Non sono morta. Sono più viva che mai”, aveva affermato già alcuni mesi fa Smith, prendendo di petto le voci infondate che avevano creato grande preoccupazione tra i suoi fan e i suoi affetti più cari. La sua dichiarazione è stata un modo per rassicurare, ma anche per denunciare la leggerezza con cui sui social vengono diffuse notizie false e allarmanti, spesso senza alcuna verifica.

La coreografa ha raccontato più volte l’origine di questa lunga battaglia contro il tumore, che ha avuto inizio nel 2015. Un episodio apparentemente casuale ha cambiato la sua vita: mentre giocava con il suo amato cane Scotty, l’animale le è saltato addosso, colpendola al seno. Carolyn ha sentito un dolore insolito, e da lì sono iniziati i controlli medici che hanno portato alla scoperta del tumore. Un gesto affettuoso si è così trasformato in un segnale decisivo per affrontare una diagnosi difficile ma tempestiva.

Il tumore al seno ha segnato profondamente il suo percorso, ma non ha mai scalfito la sua voglia di vivere e di reagire. In diverse interviste, Carolyn ha spiegato che la malattia è tornata nel 2023, rendendo necessaria una nuova fase di cure. Attualmente si sottopone a cicli regolari di chemioterapia, ma questo non le impedisce di continuare a lavorare, viaggiare e partecipare attivamente ai progetti televisivi e alle campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica.

Carolyn ha annunciato di aver diramato un comunicato, sottolineando quanto questi episodi possano fare male non solo a lei, ma anche alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che la seguono con affetto. Ricevere messaggi preoccupati da chi pensa che lei sia in fin di vita, o leggere commenti allarmistici sul suo conto, è qualcosa che ferisce profondamente, specie quando si sta già affrontando una battaglia difficile come quella contro il cancro.