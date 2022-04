Carolina Marconi a Verissimo: “Non posso adottare un bambino perché ho avuto un tumore” (video)

Carolina Marconi, ospite, oggi, di ‘Verissimo’, ha parlato delle difficoltà di diventare mamma dopo aver debellato un brutto tumore. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, a Silvia Toffanin, ha raccontato di aver avuto difficoltà di accedere al percorso dell’adozione per via dei suoi problemi di salute (Qui, il video):

Io sono più disposta a regalare la felicità ad un bambino che se lo merita. Preferisco adottare un bambino. Non sapevamo come funzionasse. Io e Alessandro siamo andati da un avvocato, da un assistente sociale. Abbiamo scoperto che io ho avuto un tumore e devo aspettare. Io non posso adottare un bambino perché ho un tumore. Devo aspettare cinque anni. Devo finire la cura ormonale. Mi sono informata… chi ha avuto il tumore non puo’ chiedere un mutuo, un prestito, un’assicurazione. Siamo più di un milione di guariti in Italia. C’è un po’ di discriminazione.