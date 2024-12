Caro Marziano: speciale di Natale in onda su Rai 3 in prima serata, il 27 dicembre

Caro Marziano, il programma di storie e reportage firmato da Pif, tornerà venerdì 27 dicembre 2024 con uno speciale dedicato al Natale. La puntata andrà in onda sempre su Rai 3 ma eccezionalmente in prima serata.

Nello speciale che andrà in onda due giorni dopo Natale, Pif, rivolgendosi come sempre al lontanissimo abitante di Marte, il “Marziano” che dà il titolo al programma che va in onda sulla terza rete Rai dal 2017, parlerà, appunto, delle festività natalizie che diventeranno il punto panoramico dal quale Pif osserverà e racconterà il nostro paese.

Si partirà dalla tavola, con Pierfrancesco Diliberto che percorrerà l’Italia da sud a nord alla ricerca del miglior piatto e del miglior dolce italiano. In ogni città, Pif sarà accompagnato da una guida diversa con cui condividerà, oltre ai vari cibi, anche i ricordi, le abitudini e tutte le altre riflessioni legate al 25 dicembre. Dalla tavola, il racconto virerà “su piani via via ben più immateriali”, come recita il comunicato ufficiale.

Il viaggio di Pif avrà inizio dalla sua Palermo e dalla pasticceria tradizionale siciliana che sarà condivisa con i suoi concittadini Ficarra e Picone. Le successive tappe del viaggio saranno Napoli, con il premio Strega Francesco Piccolo, Modena, con uno degli chef più famosi al mondo, Massimo Bottura, Milano, insieme a Ornella Vanoni e Torino, dove Pif ascolterà i racconti natalizi di Luciana Littizzetto.

Caro Marziano, Speciale Giorno della Memoria

Oltre allo speciale natalizio, a gennaio 2025, invece, nella collocazione classica, quindi alle ore 20.15 circa, sempre su Rai 3, Caro Marziano tornerà in onda con un ciclo di 6 puntate incentrate sul Giorno della Memoria. Le prime cinque puntate copriranno la settimana dal 20 al 24 gennaio 2025, mentre la sesta andrà in onda proprio il Giorno della Memoria ossia il 27 gennaio.

Caro Marziano è un programma di Pif (che firma anche la regia) e Luca Monarca, prodotto da Rai Cultura e Fremantle.