Caro Marziano è un programma di genere documentario, ideato, condotto e diretto da Pif, in onda su Rai 3.

A gennaio 2023, andrà in onda la seconda stagione del programma, dopo la prima edizione andata in onda nel 2017.

In questo nuovo ciclo di puntate, Pif proporrà al pubblico di Rai 3 una serie di reportage, con lo stile già conosciuto ne Il Testimone (programma andato in onda su MTV, TV8 e Sky Documentaries), che racconteranno l’Italia, attraverso storie attuali o senza tempo che hanno risonanza nazionale e che fotografano il presente.

Il “marziano” del titolo è un ipotetico visitatore alieno a cui sono destinati questi brevi reportage perché l’obiettivo di Pif è raccontare il presente a chi verrà in futuro, con lo sguardo di chi si rivolge a mondi lontani. Il “marziano” riceverà anche un messaggio che i protagonisti delle puntate affideranno a Pif.

Caro Marziano è un programma di Pierfrancesco Diliberto e Luca Monarca, prodotto da Fremantle per Rai Cultura. La regia è a cura di Pierfrancesco Diliberto.

Come vedere Caro Marziano in tv

La nuova stagione del programma andrà in onda a partire da lunedì 9 gennaio 2023, da lunedì a venerdì su Rai 3, dalle ore 20:20.

Caro Marziano su RaiPlay

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito di RaiPlay, dove sarà possibile rivedere le puntate anche dopo la messa in onda.

Caro Marziano: anticipazioni puntate

Caro Marziano: puntate 9-13 gennaio 2023

Nella prima puntata di lunedì 9 gennaio, Pif presenterà l’associazione Cittadella della Pace a Rondine, borgo medievale sul fiume Arno dove 30 studenti universitari, provenienti da paesi in conflitto nel mondo (russi e ceceni, azerbaigiani e armeni, israeliani e palestinesi, ucraini e russi) vivono in uno studentato internazionale chiamato World House. Qui, gli studenti seguono un percorso biennale per imparare a superare l’odio che separa i loro popoli e a costruire relazioni di pace. Il fondatore della Cittadella della Pace, candidata più volte al Nobel per la Pace, è Franco Vaccari, psicologo e docente.

Martedì 10 gennaio, Pif racconterà il Baskin, il basket integrato dove si gioca tutti insieme, maschi, femmine, disabili e normodotati, dove si vince e si perde e ognuno contribuisce per quel che sa e quel che può, raro esempio di vera integrazione.

Il protagonista della puntata di mercoledì 11 gennaio è Gile Bae, pianista olandese di origini coreani che vive e lavora in Italia da molti anni.

Giovedì 12 gennaio, invece, Pif incontrerà Alessandro Martire, unica persona autorizzata in Italia a rappresentare il popolo Lakota di Rosebud e loro avvocato internazionale.

Nella puntata di venerdì 13 gennaio, invece, Pif si unirà ad un gruppo di cercatori d’oro amatoriali per scoprire i segreti dell’oro e vivere con loro l’emozione del ritrovamento.