La giornalista Mediaset Carlotta Dessì è morta ieri, a soli 35 anni, a causa di una grave malattia. Durante la giornata di oggi, la giornalista cagliaritana è stata ricordata nei rotocalchi televisivi quotidiani di Mediaset, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, e nel programma di prima serata di Rete 4, Fuori dal Coro.

A Pomeriggio Cinque, condotto oggi in via eccezionale da Giuseppe Brindisi, la giornalista è stata ricordata con un servizio firmato idealmente da tutti i suoi colleghi. Brindisi, visibilmente commosso, ha ricordato così la giornalista:

C’è molta emozione anche per me nel parlare di Carlotta Dessì. Voi l’avete conosciuta, lavorava per molte trasmissioni Mediaset. Intorno a me ho ora le facce dei nostri inviati di oggi che si uniscono a tutti i colleghi di Mediaset che hanno conosciuto Carlotta, che hanno imparato ad apprezzarne la voglia di vivere. E Carlotta resta con noi. La salutiamo così…

Carlotta Dessì: il ricordo a Mattino Cinque e a Fuori dal Coro

Carlotta Dessì, come scritto in apertura, è stata ricordata questa mattina anche a Mattino Cinque News, da Federica Panicucci e Federico Vecchi. Le parole della conduttrice:

Oggi piangiamo la scomparsa di Carlotta Dessì. Il 15 febbraio, avrebbe compiuto 35 anni. Ha lottato tanto ma non ce l’ha fatta… È stata qui da noi a Natale, l’abbiamo incontrata, salutata, abbracciata, aveva quel sorriso che ti conquistava, quel sorriso che ti diceva ‘Va tutto bene’.

Il ricordo di Federico Vecchi:

Oggi per noi è stata una puntata difficile. La notizia è arrivata ieri sera. Carlotta era una ragazza con un carattere incredibile, divertente, un po’ “matta” però nella maniera giusta per fare questo mestiere. Me la ricordo quando arrivò al Tg5: in ogni redazione nella quale ha lavorato a Mediaset, lascia un vuoto. La vita ha perso qualcosa nel lasciarla andare. Quando andavamo a trovarla in ospedale, uscivi e pensavi ‘Non può essere niente di grave’. Non ci si crede.

Carlotta Dessì è apparsa in tv l’ultima volta a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4, dove parlò della sua malattia scoperta l’estate scorsa.

Questa sera, Mario Giordano, anche lui visibilmente addolorato, ha ricordato Carlotta Dessì ad inizio puntata:

Stasera è dura andare in onda. Ieri pomeriggio è morta Carlotta Dessì, aveva 35 anni, e nel giro di pochi mesi, una malattia se l’è portata via. Di fronte a tutto questo, ha poco senso tutto quanto. E’ difficile trovarlo un senso, è difficile andare in onda. Tutti qui fatichiamo a trovare la forza. Ma siamo convinti di doverlo fare e di dover fare la trasmissione più bella possibile, proprio per Carlotta e per quello che ci ha insegnato, fino all’ultimo, per il coraggio, la tenacia, l’ostinazione, la determinazione, il coraggio di non avere paura. Si collegava tutti i giovedì alla riunione di Fuori dal Coro. Ci ha dato una lezione infinita di cui noi, da oggi in poi, dobbiamo essere all’altezza. Carlottina, aiutaci da lassù.

Anche Barbara D’Urso, infine, ha omaggiato la giornalista con un tweet:

Piccola Carlottina… Per anni e anni sei stata la mia inviata a pomeriggio5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto bene

Piccola Carlottina… Per anni e anni sei stata la mia inviata a pomeriggio5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto benehttps://t.co/zWhFuDCQNk — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) February 7, 2024