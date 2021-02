Carlotta Dell’Isola minacciata di morte: “Ho paura di uscire da sola”

Carlotta Dell’Isola, reduce dall’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’, negli scorsi giorni, è stata attaccata duramente sui social per aver espresso un giudizio negativo su uno dei suoi ex compagni d’avventura, Andrea Zenga.

L’ex gieffina, intervistata da ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, ha spiegato, una volta per tutte, i motivi di questa delusione:

“La polemica è partita da un post che avevo pubblicato sul mio Instagram. Da lì, i follower mi hanno chiesto alcune opinioni sui miei ex compagni del GF Vip. Alla domanda su cosa pensassi di Andrea Zenga, ho risposto che non avevo apprezzato il suo voto per mandarmi in nomination, quando due minuti prima mi aveva abbracciata dicendo di volermi bene. Solo questo, non ho detto niente di così grave da portare all’esasperazione i telespettatori. Ma subito si è scatenato il putiferio. Me ne hanno dette di ogni. Non mi sento in colpa, chiunque al posto mio, ci sarebbe rimasto male, se a votarti è una persona che consideri amici, e non un semplice collega”.

L’ex gieffina, nel giro di poche ore, è diventata il bersaglio degli haters:

“Sono ancora sconvolta. Questi individui non si sono limitati ad attaccarmi verbalmente, ma hanno iniziato anche a minacciarmi di morte. Ora ho anche paura di uscire da sola, perché dopo quello che mi hanno detto, potrei ritrovarmeli dietro l’angolo. Non mi era mai successo una cosa simile. Anche il mio fidanzato Nello è rimasto senza parole dopo aver letto questi messaggi”

L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ è decisa a ricorrere alle vie legali se questi attacchi sui social dovessero proseguire anche nei prossimi giorni:

“Sono cose inaccettabili, vanno denunciate”.