Carlos Diaz Gandia: chi è il coreografo di Gaia in Chiamo io, chiami tu

Nelle scorse ore, è diventato virale, sul web, il backstage della coreografia di Gaia sulle note di ‘Chiamo io, chiami tu’, il brano, presentato al ‘Festival di Sanremo 2025’, che si è classificato al ventiseiesimo posto. Al centro della clip, oltre alla cantante, troviamo il coreografo, Carlos Diaz Gandia.

Il ballerino utilizza un metodo assai particolare nello scandire i tempi. Invece del conteggio canonico 1 – 2 – 3 – 4, il maestro di danza utilizza dei suoni per permettere all’interprete di memorizzare meglio i passi che compongono il balletto.

Non è la prima collaborazione tra l’ex vincitrice di ‘Amici’ e Carlos. Hanno lavorato assieme nella hit dell’estate 2024, ‘Sess0 e samba’ in duetto con Tony Effe. Il coreografo segue artisticamente anche Mahmood (la coreo di ‘Tuta Gold’ che ha spopolato su tutti i social, è una sua creazione), Will Smith, Nathy Peluso, Feid & Rema, Lola Indigo.

Ha lavorato in Italia, Spagna, Svezia, Francia, Regno Unito, Germania, Norvegia e Irlanda. Ha ottenuto, nel corso della sua carriera, diversi riconoscimenti di caratura internazionale. In Spagna ha guadagnato l’ambitissimo titolo di Campione HHI (Hip Hop International) in diverse categorie per quattro anni consecutivi, dal 2015 al 2018. Oltre ad essere un artista conosciuto in tutto il mondo, ha fatto dell’arte tersicoreo, una vera e propria attività imprenditoriale: è il fondatore e CEO dell’Home Dance Studio di Valencia, un centro culturale dedicato alla formazione e alla diffusione della cultura hip-hop e della danza urbana.

Non abbiamo altre informazioni per quanto riguarda la sua vita privata. Ad oggi, non conosciamo la sua età. Vive a Valencia, però, gira spesso il mondo per partecipare a workshop, premi in qualità di giudice, performer e coreografo: “Saper interpretare con il movimento ciò che la canzone ti dice a livello energetico, emotivo, sentimentale” ha dichiarato in una recente intervista.

Ha un profilo Instagram @carlos.diaz.gandia con un seguito di 72100 followers.