Rai, Carlo Fuortes sempre più vicino alla soprintendenza del teatro alla Scala di Milano

Mentre è partito l’assalto a Fort Apache, dicasi Rai, tranquillo, sornione e ben sicuro rispetto a quello che vuole, l’ammiraglio Fuortes Carlo ha le idee ben chiare e dopo aver detto di no alla poltrona del “Maggio fiorentino”, secondo quanto TvBlog ha avuto modo di verificare, vede l’approdo verso il teatro più importante del mondo più vicino (a proposito non c’è stato alcun incontro nelle scorse ore fra il sindaco di Milano Sala e Fuortes, come erroneamente scritto su un prestigioso giornale). Il teatro in oggetto è naturalmente la Scala di Milano e pare davvero che la soluzione rispetto a questa sua volontà sia sempre più vicina. Le ultime indiscrezioni parlano di una mediazione da parte del Partito Democratico al fine di convincere il sindaco di Milano Sala, affinchè dia il via libera all’approdo di Carlo Fuortes sulla poltrona di soprintendente della Scala.

Al momento il sopraintendente del prestigioso teatro milanese è Dominique Meyer, il cui mandato scadrà nel 2025, quale sarebbe dunque l‘escamotage allo studio? La risposta a questa domanda viene dall’articolo 11 dello Statuto della Scala che recita in questo modo: «Il Consiglio di amministrazione può nominare con anticipo non superiore a tre anni rispetto alla data prevista per il suo insediamento il soprintendente. In tal caso il soprintendente designato dovrà, in virtù di distinto rapporto contrattuale rispetto a quello di soprintendente, collaborare con la Fondazione sino alla data del suo insediamento come soprintendente».

E’ possibile dunque fin da ora indicare Carlo Fuortes quale successore di Dominique Meyer come soprintendente del teatro alla Scala nel 2025. Una indicazione che deve venire dal Consiglio di amministrazione della Scala , organo questo che è presieduto proprio dal sindaco di Milano, che fino a poco tempo fa pareva restio a fare questo passaggio e qui la mediazione di cui parlavamo sopra.

Qualora l’indicazione di Fuortes quale successore di Meyer vada in porto, i due coabiteranno in qualche modo nei prossimi due anni, un po’ come accadrà in Rai con Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, con quest’ultimo che diventerà AD Rai al posto di Sergio con l’arrivo del nuovo consiglio di amministrazione Rai nell’estate del 2024, dopo appunto la coabitazione in questo anno. Fuortes invece diventerà soprintendente del teatro alla Scala di Milano dal 2025. Tutti contenti quindi? Quasi tutti, ma questo è tema della prossima puntata.