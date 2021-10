Il talento della più grande della danza italiana meritava di essere celebrato anche sul piccolo schermo, con il racconto della sua storia e del suo talento. Succederà con Carla, il film-tv voluto da Rai Fiction e dedicato interamente a Carla Fracci, venuta a mancare nel maggio 2021. Una fiction che si preannuncia affascinante ed appassionante: ne volete sapere di più? Proseguite nella lettura!

Carla film-tv, quando va in onda?

© Gabriele Torsello

Secondo il listino presentato da Rai Pubblicità, il film-tv dedicato a Carla Fracci dovrebbe andare in onda a ridosso delle festività natalizie, per la precisione mercoledì 22 dicembre 2021. Carla, però, prima sarà presentato al cinema: il film-tv sarà infatti proiettato in esclusiva in alcune sale l’8, il 9 ed il 10 novembre 2021.

Carla film-tv, la trama

© Gabriele Torsello

Il racconto parte nel 1944, nella campagna lombarda. Qui Carla, da bambina, trova conforto e rifugio dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale assistendo al leggiadro volo di una libellula che danza nel vento sopra un ruscello. Ventisei anni dopo, Carla Fracci (Alessandra Mastronardi) è diventata l’icona del balletto italiano.

Carla è pronta ad accettare una nuova sfida: si reca a Milano, dove l’amico e partner di ballo Rudolf Nureyev le propone di riportare in scena Lo Schiaccianoci di Cajkovskij, alla Scala. Per Carla, sembra impossibile: ha solo cinque giorni di tempo, una coreografia durissima e poco allenamento alle spalle, essendo rimasta ferma per un anno dopo la nascita del figlio Francesco.

Ma Nureyev non accetta un no come risposta: Carla, allora, si mette subito al lavoro. Le prove dei due ballerini si alternano a dei flashback che raccontano la vita della étoile: una storia di coraggio ed abnegazione che l’ha resa una delle più grandi artiste italiane al mondo.

Carla film-tv, il cast

© Assunta Servello

Ad interpretare Carla Fracci è stata chiamata Alessandra Mastronardi, attrice molto nota al pubblico della fiction italiana, essendo stata prima nel cast de I Cesaroni e poi protagonista per tre stagioni de L’Allieva, oltre che aver recitato in numerosi film, anche all’estero, e nella serie tv Master of None. Al suo fianco ci saranno Leo Dussolier, Stefano Rossi Giordani, Euridice Axen, Paola Calliari ed Elena Cotta.

Carla film-tv, regista e sceneggiatori

© Gabriele Torsello

Carla è liberamente ispirato all’autobiografia “Passo dopo passo–La mia storia”, edita da Mondadori. A dirigere il film-tv Emanuele Imbucci, che ha anche collaborato alla sceneggiatura, scritta da Fabio Scamoni, Graziano Diana e Chiara Laudani. Il film-tv è una co-produzione Rai Fiction-Anele, prodotta da Gloria Giorgianni.

Carla film-tv, quante puntate sono?

Il film-tv, in quanto tale, va in onda per una sola serata. La durata complessiva della pellicola è di cento minuti.

Carla film-tv, il trailer

Ecco il trailer del film-tv.

Carla film-tv, dove vederlo?

Come detto, Carla sarà protagonista di un’anteprima esclusiva al cinema l’8, il 9 ed il 10 novembre 2021. Durante la messa in onda televisiva, invece, sarà possibile vederlo anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.