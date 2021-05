Carla Fracci è morta

E’ morta, oggi, giovedì 27 maggio 2021, Carla Fracci, una delle ballerine più raffinate e talentuose del Novecento. Aveva 84 anni.

L’annuncio della scomparsa dell’étoile è stato dato, in diretta tv, da Eleonora Daniele, padrona di casa di ‘Storie italiane’ su Rai1′.

Potete immaginare lo sconforto, la tristezza di tutti noi, davanti a quella che è stata una donna straordinaria, che ho conosciuto, ho intervistato più volte. E’ stata una donna meravigliosa. Abbiamo sperato stamattina. Abbiamo aperto con la notizia delle sue condizioni molto gravi. Abbiamo sperato che ce la potesse fare ma purtroppo non ce l’ha fatta. Adesso, saremo collegati, tra poco con alcuni amici di Carla Fracci, persone che l’hanno conosciuto. Abbiamo tante immagini, tanti ricordi meravigliosi. Io sono molto affezionata a Carla, sono sconvolta.

Alessandra Mastronardi interpreterà l’étoile in un film per la tv in onda prossimamente su Rai1 realizzato con la consulenza della stessa artista.