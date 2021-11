Poche ore fa da queste pagine vi abbiamo riportato quello che sarà lo scheletro dei palinsesti festivi 2021/22. Le tracce diramate da Publitalia però hanno lasciato in sospeso alcuni conti, tipo “il Grande Fratello VIP proseguirà davvero fino a febbraio?“, tipo “Back to school s’ha da fare oppure no?“. Gialli che troveranno soluzioni a breve.

Di certa c’è un’indiscrezione lanciata stamani da Davide Maggio e che riguarda il capodanno di Canale 5. Quale sarà il programma che accompagnerà il pubblico della rete ammiraglia Mediaset nel 2022?

Innanzitutto, sappiamo bene com’è andata un anno fa: il lockdown forzato nei giorni ‘fulcro’ delle feste oltre il coprifuoco (allora fissato per le ore 22) hanno portato davanti alla tv molti più spettatori rispetto alle scorse annate, quando l’inizio del nuovo anno si è potuto festeggiare fuori casa. Canale 5 aveva già delineato i giochi per l’inverno e la primavera 2021 allungando il Grande Fratello VIP fino ai primi di marzo. Vista la situazione – ben più drammatica di oggi – la rete affidò il “Buon anno” ad Alfonso Signorini e alla combriccola dei vipponi nella casa per una serata che andò avanti fino all’una e mezza del mattino. Dall’altra parte, il tradizionale appuntamento con L’anno che verrà venne trasmesso dagli studi Rai di Roma senza il pubblico. A guidare la maratona ci fu Amadeus e con lui una serie di ospiti musicali.

Quest’anno Canale 5 ha voglia di tornare a respirare aria di normalità anche a Capodanno. Il sito afferma che Mediaset sta pensando al ritorno in piazza e che la diretta dell’ultimo giorno del 2021 si terrà a Bari, città che in passato ha già ospitato il Capodanno in musica nel 2018 e 2019 condotto da Federica Panicucci (la location era quella di Piazza della Prefettura).

Da Cologno Monzese nessuna conferma. Resta comunque in piedi (seppur zoppicando) l’altra opzione, ovvero la possibilità di rivedere il Grande Fratello VIP per il secondo anno consecutivo il 31 dicembre che, ricordiamo, cade di venerdì, giorno del secondo appuntamento settimanale del reality show.