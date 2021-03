Canzone segreta e gli ospiti della seconda puntata

Torna venerdì dopo l’esordio di qualche giorno fa premiato dagli ascolti l’appuntamento con il nuovo spettacolo musicale in salsa emozionale della prima rete della televisione pubblica Canzone segreta. Il programma di Rai1 condotto da Serena Rossi torna con un nuovo carico stavolta fatto di sei sorprese con protagonisti altrettanti personaggi del mondo dello spettacolo che dopo essersi accomodati sulla fatidica sedia bianca, verranno opportunamente stimolati appunto da una canzone segreta a loro molto affine, abbinata a delle sorprese, assolutamente piacevoli, che accenderanno le corde dei loro sentimenti.

Dopo le sette celebrità del debutto di venerdì 12 marzo, Canzone segreta torna con altri sei vip a cui verranno proposte sei canzoni a loro molto care e siamo in grado di anticiparvi che fra le celebrità che si siederanno sulla fatidica poltrona bianca è prevista la presenza della cantante Marcella Bella. La famosa cantante siciliana, sorella del grande autore di splendidi brani del repertorio musicale italiano Gianni Bella, riceverà, insieme agli altri cinque protagonisti del varietà di Rai1 delle sorprese portate da altri vip.

Ospite della seconda puntata de La canzone segreta anche una vecchia e cara conoscenza della produttrice della trasmissione Ilaria Dallatana, ovvero Mika, a cui aveva affidato qualche anno fa lo spettacolo musicale Stasera casa Mika, condotto dallo stesso cantante libanese su Rai2, rete che all’epoca era diretta proprio da Ilaria Dallatana, chiamata a dirigere quel canale dall’allora direttore generale della Rai Antonio Campo Dall’orto.

Fra i sei protagonisti della seconda puntata della Canzone segreta, oltre alla già annunciata da noi Carolyn Smith, possiamo anticipare anche la cantante ed attrice Romina Power, l’ex calciatore ed allenatore della Juventus Ciro Ferrara ed il fu Commissario Cattani Michele Placido.

L’appuntamento dunque per la seconda puntata de La canzone segreta è previsto per venerdì 19 marzo in prima serata su Rai1 con la conduzione di Serena Rossi subito dopo la consueta puntata dei Soliti ignoti il ritorno con Amadeus nell’access time.