Come annullare l’abbonamento a Disney+ e cancellare l’account: la guida completa

Il mercato italiano dei servizi di streaming è a rischio saturazione. I tempi in cui erano i big come Netflix, Prime Video e Disney+ a dominare il panorama sono finiti. Oggi possiamo scegliere tra decine di servizi, dai già citati ai più nuovi come Paramount+, Lionsgate+, Discovery+, Apple TV+, Now TV, TimVision, DAZN, Infinity di Mediaset e Starz, solo per citare i più diffusi anche nel nostro Paese. Di fronte a questa varietà può essere necessario fare delle scelte e ridurre il costo mensile riservato all’intrattenimento in streaming e a questo proposito oggi vogliamo guidarvi nella procedura per mettere in pausa o cancellare l’abbonamento a Disney+.

Iniziamo subito col dire che se volete interrompere gli addebiti di Disney+ anche soltanto per un mese o due, non è necessario cancellare il vostro account, ma potete limitarvi a mettere in pausa l’abbonamento, a patto che abbiate scelto l’addebito mensile.

Chi preferisce pagare Disney+ una volta l’anno al costo di 89,99 euro può decidere di sospendere il proprio abbonamento a partire dalla sua naturale scadenza: pagando in anticipo, infatti, se si interrompe l’abbonamento si continuerà a utilizzare il servizio per tutto il tempo già coperto dall’addebito.

Se, invece, volete dire addio definitivamente a Disney+, potete cancellare l’account e, in caso di ripensamento, sarete costretti a crearne uno nuovo da zero. Vediamo insieme tutte le opzioni disponibili.

Come mettere in pausa l’abbonamento a Disney+

Avete già visto i contenuti che vi interessavano su Disney+ e volete mettere in pausa l’abbonamento in attesa di nuovi contenuti da vedere? Farlo è facilissimo e in pochi minuti potrete dire addio agli addebiti futuri.

Per mettere in pausa l’abbonamento a Disney+ dovrete inevitabilmente passare dal sito ufficiale del servizio, anche se siete soliti usare Disney+ tramite le app ufficiali per smartphone e tablet o smart TV.

Ecco la procedura da seguire:

Accedi al tuo account Disney+ tramite un computer o un browser mobile

Seleziona il tuo Profilo

Seleziona Account

Seleziona il tuo abbonamento Disney+ nella sezione Abbonamento

Seleziona Disdici abbonamento

Prima di completare la procedura, Disney+ vi chiederà di condividere il motivo per cui volete disdire l’abbonamento e di prendere parte ad un sondaggio facoltativo.

Dopo la conferma potrete continuare a usare il vostro account di Disney+ fino alla fine del periodo di fatturazione in corso, il periodo che avete già pagato insomma.

Come riattivare l’abbonamento a Disney+ dopo la disdetta

Avete chiesto la disdetta dell’abbonamento, ma l’arrivo di nuovi contenuti esclusivi sulla piattaforma vi ha convinto a riattivarlo anche solo per un mese. La buona notizia è che la procedura è semplice come quella che avete seguito per disattivare l’account.

Accedi a Disney+ tramite un computer o un browser mobile

Seleziona il tuo Profilo

Seleziona Account

Seleziona Riattiva abbonamento

Seleziona Accetta per confermare

In questa fase potete scegliere se confermare il metodo di pagamento indicato in precedenza o inserirne uno nuovo.

Come eliminare l’account di Disney+

Con l’abbonamento in pausa non incapperete in alcun addebito, ma se per qualsiasi motivo volete dire addio definitivamente a Disney+ potete eliminare il vostro account. Vi ricordiamo che questa scelta è definitiva e se cambierete idea in futuro dovrete per forza creare un nuovo account.

Le FAQ di Disney+ parlano chiaro:

Questo comporterà l’eliminazione del tuo indirizzo email, nome e cognome, oltre che del nome e delle preferenze del profilo. Comporterà inoltre l’anonimizzazione di tutte le altre informazioni relative al tuo account Disney+ in modo che non risultino più associate al tuo indirizzo email.

Ecco la procedura da seguire per eliminare il vostro account di Disney+:

Accedi al tuo account Disney+ tramite un computer o un browser mobile

Seleziona il tuo Profilo

Seleziona Account

Nelle Impostazioni , seleziona Elimina account Se la fatturazione del tuo abbonamento è gestita direttamente da Disney+ e l’opzione Elimina account non è disponibile, significa che il tuo abbonamento è ancora attivo: disdici l’abbonamento e poi riprendi la procedura da questo punto. Se la fatturazione del tuo abbonamento è gestita da terze parti, puoi procedere con l’eliminazione ma il costo dell’abbonamento potrebbe ancora esserti addebitato. Assicurati di aver disdetto l’abbonamento prima di eliminare l’account per evitare di ricevere ulteriori addebiti

, seleziona Inserisci il tuo indirizzo email e clicca su Continua

Inserisci la password e seleziona Accedi

Rivedi i dettagli relativi all’eliminazione dell’account Disney+ e seleziona Continua

Controlla nella tua casella di posta elettronica se hai ricevuto un’email da Disney+ con un codice di verifica a 6 cifre

Inserisci il codice per verificare il tuo indirizzo email e seleziona Continua

Seleziona Elimina

Anche in questo caso potrete continuare a usare Disney+ fino al termine del periodo di fatturazione in corso. Solo a partire da quella data Disney+ procederà con l’eliminazione definitiva del vostro account.