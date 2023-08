A partire da oggi, sabato 12 agosto 2023, e per tutta la prossima settimana, la messa in onda delle soap opera attualmente trasmesse da Canale 5 ossia Beautiful, Terra Amara, Un altro domani, La Promessa e My Home My Destiny subirà una serie di variazioni.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Beautiful e Terra Amara: i nuovi episodi dal 21 agosto 2023

Cominciando da Beautiful, la soap opera statunitense osserverà a partire da oggi un periodo di pausa. Da sabato 12 a domenica 20 agosto, Canale 5 trasmetterà repliche di puntate recenti della soap opera ambientata nella casa di moda della Forrester Creations. Le nuove puntate avranno inizio, quindi, lunedì 21 agosto, sempre alle ore 13:45, per quanto riguarda da lunedì a venerdì, e alle ore 14 per quanto concerne la domenica.

Periodo di pausa anche per Terra Amara che, a partire da domenica 13 agosto, per quanto concerne le repliche, ripartirà addirittura dal primo episodio, con due ore di repliche (dalle ore 15 alle ore 17). Lunedì 14 e martedì 15 (il giorno di Ferragosto), invece, le repliche di Terra Amara andranno in onda per oltre tre ore (dalle ore 14:10 alle ore 17:30). Da mercoledì 16 a venerdì 18, invece, le repliche andranno in onda dalle ore 14:10 alle ore 14:45. La soap turca tornerà in onda con i nuovi episodi a partire da lunedì 21 agosto.

Un altro domani: episodi finali

Un altro domani, invece, andrà in onda regolarmente oggi, sabato 12 agosto (a partire dalle ore 15:40), e per tutta la prossima settimana, da lunedì 14 a venerdì 18 con gli episodi finali della soap opera spagnola con Amparo Piñero e Laura Ledesma che andranno in onda dalle ore 16:45 (ore 17:30 per quanto riguarda lunedì 14 e martedì 15).

La Promessa e My Home My Destiny in pausa il 14 e il 15 agosto

La Promessa e My Home My Destiny, infine, si riposeranno solamente per due giorni, lunedì 14 e martedì 15 agosto. I nuovi episodi, quindi, ripartiranno regolarmente dal 16 agosto, rispettivamente dalle ore 14:45 e 15:45.