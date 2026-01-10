Can Yaman, la testimonianza esclusiva a TvBlog: cosa aveva addosso durante l’arresto

Clamoroso arresto per Can Yaman in Turchia. TvBlog ha raccolto testimonianze esclusive da fonti investigative e giornalistiche: ecco cosa è stato trovato addosso all’attore turco durante il blitz antidroga a Istanbul

Clamoroso arresto per Can Yaman in Turchia. L’attore turco, amatissimo in Italia e volto di celebri serie tv come DayDreamer e Viola come il mare, è stato fermato nella notte durante un’operazione antidroga condotta dalla polizia di Istanbul.

TvBlog ha raccolto testimonianze esclusive da fonti giornalistiche verificate da nostri corrispondenti sul posto, che rivelano i dettagli di quanto è stato trovato addosso alla star 35enne durante la perquisizione in un night club della capitale avvenuto durante una maxioperazione molto articolata che ha coinvolto decine di uomini e di pattuglie.

Cosa aveva addosso Can Yaman

Durante la perquisizione condotta dagli agenti della gendarmeria in uno dei night club di Istanbul, Can Yaman aveva addosso sostanze stupefacenti. In gergo si chiamano drops, sono pastiglie eccitanti a base di oppiacei. Ma le fonti investivative nel verbale parlano più genericamente di “uyuşturucu madde”, termine che identifica sostanze narcotiche illegali. Al momento dell’irruzione delle forze dell’ordine, l’attore si trovava all’interno del locale e la droga è stata rinvenuta durante il controllo personale a cui sono stati sottoposti tutti i presenti.

“Can Yaman è stato fermato sul posto pur non essendo inizialmente coinvolto nel controllo, che era mirato al locale e ad altre persone, ma quando gli agenti hanno rinvenuto le sostanze durante il controllo lo hanno fermato”, ha confermato a TvBlog una fonte investigativa turca.

La natura esatta delle sostanze stupefacenti rinvenute sarà determinata con precisione dalle analisi di laboratorio attualmente in corso, ma le nostre fonti confermano che si tratta di quantitativi compatibili con l’accusa di “possesso di droga per uso personale”.

I test tossicologici e le analisi

Can Yaman e l’attrice Selen Görgüzel, 46 anni, una stella di prima grandezza in Turchia con molte serie TV in carriera – anch’essa fermata nell’operazione – sono i nomi più clamorosi dell’operazione. Ratificato il fermo sono stati entrambi trasferiti all’Istituto di Medicina Legale di Istanbul (Adli Tıp Kurumu) per essere sottoposti agli esami del sangue. Come confermato dalle nostre fonti turche, i prelievi ematici serviranno a determinare se l’attore avesse assunto sostanze stupefacenti nelle ore precedenti all’arresto e se queste corrispondano a quanto sequestrato.

I risultati dei test tossicologici, attesi nelle prossime 48-72 ore, saranno determinanti per l’evoluzione del procedimento giudiziario.

I sospetti della Polizia su Can Yaman

Le nostre fonti investigative rivelano inoltre che contro Yaman erano già state presentate segnalazioni e testimonianze che lo accusavano di fare uso di stupefacenti. “C’era un’ihbar – confermano le fonti investigative turche ai corrispondenti di TvBlog, ossia una denuncia formale – e un’ifade”- una testimonianza – che indicavano Can Yaman come utilizzatore abituale di sostanze stupefacenti”.

Questi elementi avevano già attirato l’attenzione degli inquirenti prima del blitz di questa notte che tuttavia puntava soprattutto su esiti più generalizzati di una maxioperazione e forse non si aspettavano risultati così clamorosi.

Il blitz nei nove night club di Istanbul

La polizia turca, su ordine della Procura di Istanbul, ha effettuato blitz simultanei in nove diversi night club della città nella notte. L’operazione, condotta dal Bureau Investigation per Contrabbando, Narcotici e Crimini Economici (İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu), fa parte di un’indagine ben più ampia su celebrità e reati legati alla droga.

Insieme a Can Yaman e Selen Görgüzel sono state fermate altre cinque persone, tra cui Ayşe Sağlam, l’ex presentatrice Nilüfer Batur Tokgöz e Ceren Alper, tutte celebrità di prima grandezza nel mondo dello spettacolo nazionale. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti in diversi locali. Questa operazione si inserisce in un filone investigativo che ha già portato all’arresto di 19 persone lo scorso 5 gennaio, tra cui l’attore Dogukan Gungor e l’influencer Burak Altindag.

La stanza segreta del Bebek Hotel

Durante le perquisizioni, gli inquirenti hanno fatto una scoperta inquietante nel lussuoso Bebek Hotel, di proprietà del produttore Muzaffer Yildirim, già arrestato cinque giorni fa. TvBlog ha raccolto testimonianze esclusive su questo elemento chiave dell’indagine: nel corso delle nuove operazioni sarebbe infatti stata individuata una “gizli oda”, una sorta di stanza segreta che era precedentemente sfuggita alle perquisizioni del 5 gennaio.

“C’è l’ipotesi che in questa stanza segreta venissero effettuate registrazioni video” – hanno confermato a TvBlog fonti vicine all’indagine. La scoperta apre scenari inquietanti: si parla di possibili ricatti, di video compromettenti e di un sistema organizzato che andrebbe ben oltre il semplice uso di stupefacenti.

La stanza segreta si trovava in una zona non visibile dell’hotel, probabilmente dietro pannelli o pareti mobili, e che la sua scoperta è avvenuta solo grazie a una perquisizione particolarmente accurata condotta con strumentazioni tecniche avanzate.

Le accuse e i reati contestati

L’indagine della Procura di Istanbul copre diversi reati gravi: “kişisel kullanım için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma” (possesso di droga o stimolanti per uso personale), “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” (facilitazione dell’uso di droga) e “bir kişiyi fuhşa teşvik etme, bunu kolaylaştırma veya fuhuş için aracılık etme veya yer sağlama” (incitamento alla prostituzione, agevolazione o messa a disposizione di luoghi per la prostituzione).

Le nostre fonti confermano che Can Yaman, al momento, è formalmente indagato per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, ma non si escludono sviluppi investigativi che potrebbero portare a contestazioni più gravi qualora emergessero ulteriori elementi dalle indagini in corso.

Chi è Can Yaman: dal successo internazionale allo scandalo

Can Yaman, 35 anni, è uno degli attori turchi più famosi e seguiti a livello internazionale. È diventato una vera e propria icona per milioni di fan, soprattutto in Italia dove ha raggiunto una popolarità straordinaria grazie a serie tv di enorme successo come “DayDreamer – Le ali del sogno” al fianco di Demet Özdemir, “Mr Wrong – Lezioni d’amore” con Özge Gürel e più recentemente “Viola come il mare” insieme a Francesca Chillemi, prodotta per Mediaset. Il suo ultimo successo in TV era la riedizione di Sandokan.

L’attore turco conta milioni di follower sui social media ed è testimonial di importanti brand internazionali di lusso. Il suo fascino e il suo talento lo avevano reso uno dei volti più amati e richiesti del panorama televisivo turco e internazionale. La notizia del suo arresto, confermata in esclusiva da TvBlog attraverso fonti investigative turche dirette, ha già fatto il giro del mondo creando shock e incredulità tra i suoi numerosi fan. Stasera doveva essere ospite di Maria De Filippi nella prima puntata del nuovo ciclo di C’è Posta per Te.

“No comment”

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del suo staff, dei suoi legali o delle sue agenzie. TvBlog continuerà a seguire gli sviluppi di questa vicenda clamorosa che rischia di compromettere definitivamente la carriera di una delle star più amate del panorama televisivo turco e internazionale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’evoluzione giudiziaria del caso e le eventuali conseguenze professionali per l’attore.