Camper, ecco chi sostituirà Lorella Boccia e perché la conduttrice ha lasciato

Diventata famosa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, Lorella Boccia è diventata negli anni uno dei volti più famosi del mondo dello spettacolo. Già qualche tempo fa, è stata ingaggiata come prima ballerina italiana nel film Step Up e da quel momento il suo percorso è sempre stata in ascesa. Proprio lei è infatti arrivata alla guida del programma Rai Camper, che era in passato condotto da Roberta Morise. La Boccia ha tra l’altro manifestato sin da subito il suo entusiasmo nel perseguire questa esperienza, raccontando di essersi subito innamorata della trasmissione.

Di recente è però arrivata la notizia del suo addio a Camper. Al suo posto arriverà infatti un’altra donna amatissima del panorama televisivo italiano.

Perché Lorella Boccia ha lasciato Camper

Il volto Rai è stata la protagonista del programma Camper ed è stata affiancata da Marcello Masi, volto di Linea Verde Life che parla di tematiche dedicate al viaggio, al cibo e alle vacanze. Con questo cast – arrivato dopo la conduzione di Roberta Morise – Camper è riuscito ad ottenere un grande successo, diventando in poco tempo uno dei programmi più visti del palinsesto Rai. Un progetto che è stato apprezzato sin da subito e che è stato una vera ventata d’aria fresca in un calendario televisivo pieno di appuntamenti.

Di recente è però arrivato l’annuncio da parte di Lorella Boccia, che ha lasciato la conduzione di Camper per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Ancora non si sa infatti il vero motivo per cui la ballerina sia uscita di scena ma si pensa che possa essere dovuto proprio al grande carico lavorativo che si porta dietro. Boccia sarà infatti la nuova conduttrice di Unomattina Weekly. Al suo posto arriverà invece una nuova donna della tv, che è anche lei molto amata per la sua simpatia ed energia.

Chi è la nuova conduttrice di Camper

Lorella Boccia sarà appunto sostituita da Alessia Mancini, che andrà al timone della terza edizione di Camper in Viaggio. Sarà proprio l’ex velina il nuovo volto – accanto a Tinto – del programma itinerante estivo di Rai 1. A confermare questa voce è stata proprio la diretta interessata che ha rivelato sulle sue Instagram stories: “Comunque, per la cronaca, sto andando ad incontrare il mio Cocò, finalmente direi. Ma chi è il mio Cocò? Cos’è un Cocò soprattutto? È un co-conduttore. Quindi sto andando ad incontrare Tinto, perché quest’estate lavoreremo insieme”.

La Mancini è quindi la terza co-conduttrice di Camper dopo Roberta Morise e Lorella Boccia. Per lei si tratta in realtà di un ritorno in tv dopo cinque anni dalla sua ultima apparizione, che avvenne in occasione della sesta edizione di Junior Bake Off Italia, di cui è stata conduttrice nel 2020 insieme al marito Flavio Montrucchio.