Cambio della guardia per le rimanenti puntate di Camper. Il programma del mezzogiorno di Rai1 condotto da Marcello Masi avrà un nuovo conduttore da lunedì prossimo 8 luglio. Staffetta quindi in arrivo per il popolare programma estivo del mezzogiorno della prima rete del Servizio pubblico radiotelevisivo. Un cambio della guardia che coinciderà anche con la promozione alla conduzione in solitaria di Peppone.

Peppone alla conduzione di Camper

Sarà infatti Giuseppe Calabrese, in arte appunto Peppone, a condurre Camper da lunedì prossimo 8 luglio e fino al termine della stagione del varietà del mezzogiorno della prima rete della Rai. Dopo il successo dunque a Linea verde, il simpatico ristoratore potentino, classe 1975, sarà in studio a coordinare tutti i vari momenti del programma che ha sostituito nei mesi estivi E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Chi è Giuseppe “Peppone” Calabrese ?

Ma chi è Giuseppe “Peppone” Calabrese, la star di Linea verde? Abbiamo detto potentino, classe 1975, si appassiona alla gastronomia fin dai tempi del liceo classico. Poi si sposta a Siena dove studia Giurisprudenza. Inizia la sua carriera al CNR, frequentando anche un master in Gestione del personale. Poi arriva il trasferimento a Roma, dove frequenta un master in organizzazione eventi, comunicazione e marketing.

Segue il ritorno nella sua regione natia, dove apre un bar enoteca. Il suo debutto in tv avviene nel 2007 alla Prova del cuoco come inviato del programma di Antonella Clerici. Parte così poi la sua collaborazione con Linea verde, che tuttora prosegue. Adesso arriva l’opportunità come conduttore di Camper. Che sia la partenza di una carriera come conduttore? Lo scopriremo da settimana prossima quando lunedì 8 luglio prenderà la staffetta dall’ottimo Marcello Masi, che lascia temporaneamente il video per motivi personali.