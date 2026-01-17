Cambio fatale per Maurizio della Valle d’Aosta: quanto ha vinto stasera 17 gennaio 2026 ad Affari tuoi

Quanto ha vinto Maurizio della Valle d’Aosta che, stasera 17 gennaio 2026, ha sfidato il dottore di Affari tuoi.

Dopo aver lasciato le montagne della sua Valle d’Aosta, il vigile del fuoco cinofilo e maestro di sci, Maurizio, ha sfidato il dottore nella puntata di Affari tuoi di stasera, sabato 17 gennaio 2026 iniziando la partita proprio con il pacco numero 17 che ha pescato dalla ruota. Papà di sei figli, è accompagnato dal nipote 26enne che nella vita è un disegnatore tecnico.

Dopo due cambi di cui uno fatale, Maurizio arriva in finale con un pacco blu e un pacco rosso dopo aver sfiorato una vincita davvero importante. Una partita paragonabile alle montagne russe che, per il vigile del fuoco valdostano finisce come non avrebbe mai voluto.

La partita di Maurizio della Valle d’Aosta

I primi sei pacchi premiano soprattutto il dottore perché dal tabellone vanno via 30mila, la campanula (invenzione di Herbert, ndr), 100 euro, lo zero, 100mila e 50mila euro. Le offerte del dottore cominciano con un assegno da 30mila euro che Maurizio rifiuta., La partita continua con l’apertura del pacco nero che stasera contiene 10 euro, 20 euro e Gennarino. Nessuna offerta da parte del dottore che propone il cambio. Cambio che Maurizio accetta lasciando il 17 per prendere il 9.

La partita prosegue con l’apertura dei pacchi da 500 euro, 1 euro e 15mila euro con l”offerta che, per un tiro, sale a 40mila euro salutando, subito dopo, i 75mila euro. Il dottore, per i prossimi due tiri, offre nuovamente il cambio che il concorrente della Valle d’Aosta accetta nuovamente lasciando il pacco numero 9 per prendere il 5 aprendo subito il pacco numero 9 che conteneva i 200mila euro. Il secondo pacco prima della nuova telefonata del dottore, invece, contiene i 10mila euro.

L’offerta del dottore, così, scende irrimediabilmente a 20mila euro che il vigile del fuoco rifiuta. La partita continua con l’apertura del pacco numero 17, il primo che Maurizio aveva pescato e che contiene 10 euro. Con due pacchi rossi e due pacchi blu, l’offerta sale nuovamente a 30mila euro ma anche stavolta la partita continua con l’apertura del pacco contenente i 300mila euro. L’offerta crolla a 5mila euro che Maurizio rifiuta senza pensarci arrivando, poi, in finale con 50 euro e 20mila euro.

Nessuna offerta, però, per Maurizio a cui, con l’ultima telefonata, il dottore offre ancora una volta il cambio: dopo il precedente errore, stavolta il concorrente rifiuta scegliendo di mantenere il pacco numero 5 e scoprendo di aver preso i 20mila euro con cui torna a casa dopo aver tenuto tra le mani quello con i 200mila euro.