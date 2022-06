Calciomercato L’Originale abbandona gli studi di Rogoredo e diventa on the road, con quattro puntate che andranno in onda in diretta da Rimini. Accadrà dal 4 al 7 luglio dal giardino del Grand Hotel della città, dove ogni giorno Alessandro Bonan accoglierà i suoi ospiti.

Per la trasmissione di Sky Sport si tratta della primissima trasferta in diciannove anni, con l’unica eccezione rappresentata da una puntata speciale realizzata nel 2011 al Teatro San Carlo di Torino. Fu tuttavia un caso isolato che non riscontrò dei bis.

Quello di Bonan, Gianluca Di Marzio e Valerio ‘Fayna’ Spinella sarà un progetto pilota, coordinato alla regia da Roberto Montoli che sarà chiamato a gestire ben sette telecamere, più una cam mobile che seguirà Di Marzio.

Sul palco si alterneranno i talent di Sky, da Alessandro Del Piero a Fabio Capello, passando per Paolo Di Canio e Guido Meda. Immancabili i collegamenti con i ritiri delle squadre che avvieranno i raduni la prossima settimana.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’azienda di stare in mezzo agli abbonati e agli appassionati del programma, divenuto nel tempo un appuntamento cult.

Calciomercato L’Originale andrà avanti fino al 15 luglio, per poi fermarsi e riprendere il 12 agosto, alla vigilia della prima giornata di Serie A.