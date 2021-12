Il 3 gennaio 2022 avrà inizio la sessione invernale di calciomercato che terminerà precisamente il prossimo 31 gennaio. In questa finestra di mercato, i club di Serie A potranno procedere ufficialmente con i rimaneggiamenti delle proprie rose, in vista della seconda parte di stagione.

Con il calciomercato, ritorna in tv l’appuntamento tradizionale con Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) che andrà in onda dal 3 al 31 gennaio, tutte le sere, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24 (e in streaming su NOW).

Calciomercato – L’Originale seguirà le trattative di calciomercato, confermando lo stile che ne ha decretato il successo in questi 18 anni: competenza e affidabilità per quanto riguarda le notizie, con elementi di leggerezza e intrattenimento.

Uno degli elementi leggeri del programma, ormai iconico, è la sigla scritta e interpretata, come di consueto, da Alessandro Bonan.

La sigla di quest’edizione si intitola Fammi un gol, ambientata a Venezia, che vedrà come protagonista la calciatrice del Venezia femminile, Agata Isabella Centasso. Con questa nuova canzone, Bonan ha voluto cantare l’amore e la passione dei tifosi nel momento di massima soddisfazione ossia quello del festeggiamento del gol.

Tra le novità, da segnalare, invece, la presenza della dj Giulia Salvi, voce narrante delle storie più appassionanti di calciomercato del passato e del presente.

Per quanto riguarda la scenografia, invece, anche in quest’edizione, lo studio ricalcherà un ambiente tipico di un paesaggio invernale, con una baita a fare da sfondo e con una postazione inedita destinata al Grande Saggio, un ospite speciale che affronterà i temi principali del giorno.

Per quanto riguarda gli altri ospiti, invece, non mancheranno tanti volti del mondo del calcio e dello sport, tra questi, Walter Zenga, più volte ospite del programma in passato.

A Gianluca Di Marzio, ovviamente, il compito di svelare i retroscena delle trattative in corso mentre Fayna scoverà le notizie più divertenti provenienti dal web e dai social.