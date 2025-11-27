Calcio, Roma, Bologna e Fiorentina in campo oggi per chiudere il giovedì europeo

Il giovedì europeo chiama tre italiane a caccia di punti pesanti tra Europa League e Conference. Dopo una notte di Champions intensa, il testimone passa ora a Roma, Bologna e Fiorentina: per tutte, una partita che può orientare il percorso europeo. Andiamo con ordine.

Champions League, Inter sconfitta, Atalanta boom

La serata di ieri ha confermato quanto questo maxi‑girone sia una giostra continua. L’Inter, al Riyadh Air Metropolitano, è caduta all’ultimo respiro contro l’Atletico Madrid dopo una gara giocata a viso aperto e decisa dal colpo di testa di Gimenez solo al 93’ — una beffa che ha cancellato il buon pari firmato Zielinski e che ha frenato la corsa dei nerazzurri in una classifica che vede solo l’Arsenal a punteggio pieno, grazie alla splendida vittoria sul Bayern Monaco.

L’Atalanta, invece, ha vissuto una notte davvero perfetta a Francoforte: un 3-0 scintillante firmato da Lookman, Ederson e De Ketelaere nel giro di quattro minuti che ha segnato un entusiasmante esordio europeo per Palladino.

Martedì sera Juventus e Napoli avevano riaperto il proprio girone con due vittorie di peso: i bianconeri rimontando nel gelo di Bodo, gli azzurri trovando un 2-0 che profuma di ripartenza. Ed è su questo quadro, tra conferme e scossoni, che si inserisce il giovedì di Europa e Conference.

Il programma di oggi – Europa League

Roma-Midtjylland, Stadio Olimpico ore 18.45

Per la Roma questo impegno è già una sorta di dentro o fuori. I giallorossi hanno raccolto fin qui solo 6 punti nelle prime quattro giornate della fase campionato di Europa League e si ritrovano a inseguire proprio il Midtjylland, sorprendente capolista a punteggio pieno e miglior attacco del torneo. Servono i tre punti per rimettersi in carreggiata e non complicare definitivamente la corsa alla qualificazione diretta.

Gasperini recupera uomini importanti ma deve anche gestire le energie in un calendario fittissimo. Il tecnico punta ancora sulla qualità tra le linee di Soulé e Pellegrini alle spalle di Ferguson, chiamato a dare continuità al gol di Cremona. Il Midtjylland risponde con il talento di Franculino in area di rigore e con un centrocampo fisico e tecnico guidato da Billing, ex protagonista del Napoli scudettato.

Assenti e squalificati

Nella Roma ancora fuori Dovbyk, non convocato. Midtjylland al completo o quasi, con qualche ballottaggio soprattutto sugli esterni ma senza squalificati di rilievo.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Midtjylland (4-2-3-1): Olafsson; Mbabu, Lee, Erlic, Bech; Bravo, Billing; Osorio, Guesung Cho, Gogorza; Franculino.

Arbitro

Arbitro: Nikola Dabanović (Montenegro)

Assistenti: Vladan Todorović (Montenegro), Srđan Jovanović (Montenegro)

Quarto uomo: Miloš Bošković (Montenegro)

VAR: Tiago Martins (Portogallo)

AVAR: Sören Storks (Germania)

Dove vederla

Roma-Midtjylland si gioca allo Stadio Olimpico alle 18.45. Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, con streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.

Bologna-Salisburgo, Stadio Dall’Ara ore 21.00

Il Bologna vola in Serie A ma in Europa deve ancora trovare continuità. I 5 punti raccolti nelle prime quattro giornate tengono i rossoblù pienamente in corsa per gli ottavi, ma contro il Salisburgo servono una vittoria e, se possibile, una prestazione convincente per dare il segnale di un cambio di passo definitivo anche fuori dai confini nazionali.

Italiano, come sempre, cerca l’equilibrio tra rotazioni e competitività. Davanti spazio ancora a Castro, in leggero vantaggio su Dallinga, con Orsolini e Bernardeschi larghi e Fabbian tra le linee. Gli austriaci, reduci da un percorso altalenante con tre sconfitte e una sola vittoria, si affidano al 4-2-3-1 speculare con Vertessen riferimento centrale e tanta gamba sugli esterni, da Baidoo ad Alajbegovic.

Assenti e squalificati

Nel Bologna out per infortunio Cambiaghi, Freuler, Rowe e Skorupski, mentre Lykogiannis è squalificato. Salisburgo privo degli infortunati Kawamura, Konaté, Mellberg e Onisiwo, ma senza squalificati.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Bernardeschi; Castro.

Salisburgo (4-2-3-1): Schlager; Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic; Diabate, Kjaergaard; Baidoo, Kitano, Alajbegovic; Vertessen.

Arbitro

Arbitro: Igor Pajač (Croazia)

Assistenti: Bojan Zobenica (Croazia), Ivan Mihalj (Croazia)

Quarto uomo: Zdenko Lovrić (Croazia)

VAR: Ivan Bebek (Croazia)

AVAR: Michael Salisbury (Inghilterra)

Dove vederla

Bologna-Salisburgo è in programma alle 21.00 al Renato Dall’Ara. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.

Fiorentina-AEK Atene, Stadio Franchi ore 21.00

La Fiorentina arriva alla notte europea nel momento probabilmente più delicato della propria stagione. In campionato la squadra di Vanoli è ancora senza vittorie dopo dodici giornate e occupa l’ultimo posto, mentre in Conference League il bilancio è decisamente migliore: due successi nelle prime tre partite e 6 punti che tengono la Viola pienamente nel gruppo delle qualificate.

Al Franchi arriva un AEK Atene solido e fisico, che ha già messo insieme 4 punti e sogna il sorpasso sui gigliati. Vanoli si affida ancora al 3-5-2, con De Gea in porta, il terzetto Comuzzo–Pablo Marí–Viti dietro e la coppia Gudmundsson–Dzeko davanti. I greci rispondono con il 3-4-2-1 che esalta Mantalos e Koita alle spalle del grande ex, Luka Jovic, chiamato a sfidare il suo passato in una notte emotivamente speciale.

Assenti e squalificati

Nella Fiorentina fuori per infortunio Dodò, Gosens, Lamptey, Sabiri e Piccolo, nessuno squalificato. AEK senza Eliasson, Joao Mario, Ljubicic, Kutesa e Pierrot, anche qui senza squalifiche da scontare.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko.

AEK Atene (3-4-2-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas; Penrice, Marin, Pineda, Zini; Mantalos, Koita; Jovic.

Arbitro

Arbitro: Robert Jones (Inghilterra)

Assistenti: Neil Davies (Inghilterra), Wade Smith (Inghilterra)

Quarto uomo: Tony Harrington (Inghilterra)

VAR: Darren England (Inghilterra)

AVAR: James Bell (Inghilterra)

Dove vederla

Fiorentina-AEK Atene si gioca alle 21.00 all’Artemio Franchi. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, con possibilità di seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW.

Champion League, i risultati: quinta giornata

Ajax-Benfica 0-2

6′ Dahl, 90′ Barreiro

Galatasaray-Union Saint-Gilloise 0-1

57′ P. David

Bodø/Glimt-Juventus 2-3

27′ Blomberg, 48′ Openda, 59′ McKennie, 87′ Fet, 90+1′ David

Chelsea-Barcellona 3-0

27′ Koundé (aut.), 55′ Estêvão, 73′ Delap

Manchester City-Bayer Leverkusen 0-2

23′ Grimaldo, 54′ Schick

Marsiglia-Newcastle United 2-1

6′ Barnes, 46′ Aubameyang, 50′ Aubameyang

Napoli-Qarabag 2-0: 65′ McTominay, 72′ Jankovic (aut.)

Slavia Praga-Athletic Bilbao 0-0

Copenhagen-Kairat 3-2

26′ Dadason (C), 59′ Larsson (rig., C), 73′ Robert Silva (C), 81′ Satpaev (K), 90′ Baybek (K)

Pafos-Monaco 2-2

5′ Minamino (M), 18′ D. Luiz (P), 26′ Balogun (M), 88′ Salisu (aut., P)

Arsenal-Bayern Monaco 3-1

22′ Timber (A), 32′ Karl (B), 69′ Madueke (A), 77′ Martinelli (A)

Atletico Madrid-Inter 2-1

9′ Julian Alvarez (A), 54′ Zielinski (I), 90+3′ Gimenez (A)

Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3

60′ Lookman (A), 62′ Ederson (A), 65′ De Ketelaere (A)

Liverpool-PSV 1-4

6′ Perisic (rig., PSV), 16′ Szoboszlai (LIV), 56′ Til (PSV), 73′ Driouech (PSV), 90+1′ Driouech (PSV)

Olympiakos-Real Madrid 3-4

8′ Chiquinho (O), 22′ Mbappé (R), 24′ Mbappé (R), 29′ Mbappé (R), 52′ Taremi (O), 59′ Mbappé (R), 81′ El Kaabi (O)

Paris Saint-Germain-Tottenham 5-3

35′ Richarlison (T), 45′ Vitinha (PSG), 50′ R. Kolo Muani (T), 53′ Vitinha (PSG), 59′ F. Ruiz (PSG), 65′ Pacho (PSG), 72′ R. Kolo Muani (T), 76′ Vitinha (rig., PSG)

Sporting Lisbona-Bruges 3-0

24′ Quenda (SPO), 31′ L. Suárez (SPO), 70′ Trincão (SPO)

Classifica

Arsenal 15; PSG, Bayern, Inter e Real Madrid 12; Dortmund, Chelsea, Sporting, Manchester City e Atalanta 10; Newcastle, Atletico Madrid, Liverpool e Galatasaray 9; PSV, Tottenham e Leverkusen 8; Barcellona, Qarabag e Napoli 7; Marsiglia, Juventus, Monaco, Pafos e Royale Union SG 6; Club Brugge, Athletic Bilbao, Francoforte e Copenhagen 4; Benfica e Slavia Praga 3; Bodo/Glimt e Olympiakos 2; Villarreal e Kairat 1; Ajax 0.

Il programma di oggi

Europa League

Ore 18.45

Aston Villa – Young Boys

Porto – Nizza

Fenerbahçe – Ferencvaros

Feyenoord – Celtic

Lille – Dinamo Zagabria

Ludogorets – Celta Vigo

PAOK – Brann

Viktoria Plzen – Friburgo

Roma – Midtjylland

Ore 21.00

Betis – Utrecht

Bologna – Salisburgo

Go Ahead Eagles – Stoccarda

Genk – Basilea

Maccabi Tel Aviv – Lione

Nottingham Forest – Malmö FF

Panathinaikos – Sturm Graz

Rangers – Braga

Stella Rossa – FCSB

Conference League

Ore 18.45

AZ Alkmaar – Shelbourne

Hamrun – Lincoln

Lech Poznań – Lausanne

Omonia – Dinamo Kiev

Rakow – Rapid Vienna

Sigma Olomouc – Celje

Slovan Bratislava – Vallecano

Universitatea Craiova – Magonza

Zrinjski – Hacken

Ore 21.00

Shkendija – AEK Atene

Fiorentina – AEK

Jagiellonia – KuPS

Legia Varsavia – Sparta Praga

Rijeka – AEK Larnaca

Shamrock Rovers – Shakhtar

Strasburgo – Crystal Palace