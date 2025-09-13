Calcio in tv, nuova intesa DAZN-Mediaset: la Liga spagnola visibile in chiaro

Un nuovo accordo di sublicenza tra DAZN e Mediaset porterà ancora una volta il grande calcio in chiaro in tv.

Mediaset e DAZN hanno deciso di rafforzare ulteriormente la loro collaborazione, dopo il successo del Mondiale per Club americano dello scorso giugno-luglio, con un nuovo accordo di sublicenza.

L’accordo prevede la messa in onda in co-esclusiva e in chiaro sui canali Mediaset di sei tra le partite più prestigiosa della Liga spagnola, massimo campionato iberico. Una grande occasione per tutti gli amanti del grande calcio.

Accordo Mediaset – DAZN, 6 grandi appuntamenti in chiaro in tv

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia ha commentato l’annuncio: “L’accordo con Mediaset rafforza una partnership strategica, consolidata anno dopo anno dai risultati di successo ottenuti che portano valore aggiunto a entrambe le realtà coinvolte. DAZN è ormai la piattaforma di riferimento de LALIGA EASPORTS e lo sarà, in Italia, fino al 2029. Parliamo di un campionato in cui militano alcuni dei calciatori più forti al mondo e che rappresenta uno dei diritti premium più importanti per noi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Stefano Sala, CEO MFE Adv: “Dal 2021 abbiamo sviluppato la partnership con DAZN sempre con una prospettiva strategica di valorizzazione del calcio come piattaforma imprescindibile di comunicazione per raggiungere tutti i target. Dalla centralità della Serie A in Italia con ascolti in crescita in questo inizio stagione fino al successo internazionale in Italia e in Spagna del Mondiale FIFA per Club, che sulle reti Mediaset ha raggiunto oltre 50 milioni di persone nei 2 paesi, fino a questa scelta di valorizzare le 6 migliori partite della Liga, dal Clasico Real Madrid-Barcelona al derby di Madrid, partite che gli appassionati di calcio, uno sport sempre più a respiro internazionale, non mancheranno di premiare con i loro ascolti”.