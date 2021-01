Archiviati gli attesi derby di Roma e d’Italia di, rispettivamente, venerdì e domenica, oggi, lunedì 18 gennaio, torna in campo la Serie A con l’ultimo posticipo della 18esima giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno di Serie A – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Stasera, con calcio di inizio alle ore 20.45, si gioca Cagliari-Milan, con i sardi chiamati a fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Eusebio Di Francesco, infatti, è attualmente quart’ultima in classifica e in caso di vittoria supererebbe Genoa e Udinese. Ma vincere contro il Milan di Stefano Pioli non è affatto semplice, anzi. I rossoneri, infatti, sono primi in classifica, dove sono stati raggiunti ieri dai cugini dell’Inter. In campo ci sarà Ibrahimovic, mentre il neo acquisto (non ancora ufficiale) Mandzukic è arrivato ieri in Italia e soltanto nelle prossime ore si unirà al gruppo.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, lunedì 18 gennaio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere la partita che chiuderà la 18esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio. La copertura del pre (dalle ore 20.00) e del post partita è affidata a Calciomercato – l’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Stefano De Grandis, Alessandro Costacurta e Paolo Condò.

Per la cronaca, il calcio giocato tornerà in tv già domani, con Roma-Spezia di Coppa Italia, in programma alle ore 21.15 con diretta su Rai2.

LUNEDÌ 18 GENNAIO

ore 20.45

Cagliari-Milan in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan; commento Daniele Adani; bordocampo Peppe Di Stefano