Caduta Libera, Gerry Scotti torna in TV: svelata la data ufficiale di inizio

Il gioco delle botole condotto da Gerry Scotti si appresta a sbarcare per un’altra volta sul piccolo schermo: c’è la data ufficiale della messa in onda.

Sta per tornare Caduta Libera. Le porte – e le botole – sono pronte a riaprirsi per il programma lanciato nel 2015, che così fa il suo rientro sul piccolo schermo a distanza di tempo dall’ultima stagione, andata in onda da settembre a dicembre 2023. Gerry Scotti fa tredici alla guida del gioco delle botole che nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto ripresentarsi al pubblico a settembre 2024.

La tredicesima edizione di Caduta Libera alla fine però ha subito un rinvio. A suo tempo Mediaset ha preferito dare spazio al ritorno de La Ruota della Fortuna. L’attesa dunque sta per terminare. Il pubblico potrà ritrovare Gerry Scotti con le sue domande a sfondo enigmistico, pronto a testare la preparazione e il sangue freddo dei concorrenti oltre che, va da sé, a intrattenere i telespettatori.

Caduta Libera, quando torna in tv il gioco delle botole con Gerry Scotti

Il game show tornerà prossimamente nel preserale di Canale 5. Come si legge sul sito di Davide Maggio, l’edizione numero 13 del gioco delle botole andrà in onda a partire da lunedì 12 maggio. Lanciato nel 2015, Caduta Libera torna a fare compagnia al pubblico della rete ammiraglia di Mediaset nella fascia oraria che precede il TG5 delle 20. L’obiettivo sarà quello di sempre: non sbagliare risposta.

Spettatori e concorrenti sanno bene che basta una risposta errata per ricevere il “premio” meno ambito: una caduta nella botola, lesta ad aprirsi sotto i piedi del concorrente, costretto così a dire addio per sempre al montepremi fin lì accumulato. Caduta Libera è andato in onda per la prima volta nella fascia preserale di Canale 5 il 4 maggio 2015 (condotto ovviamente da Gerry Scotti).

Lo show è tratto dal format israeliano La’uf al HaMillion (Still Standing) creato dall’Armoza Formats. Il meccanismo del gioco è semplice: sfide a tutto campo tra il campione centrale e altri dieci sfidanti. Al concorrente centrale spetta la scelta dell’avversario. La palla passa poi al conduttore che pone domande di cultura generale con alcune lettere già visualizzate nelle risposte.

Caduta Libera, come funziona il gioco delle botole

Undici concorrenti e tante domande da non sbagliare a Caduta Libera. Per rispondere ci sono 30 secondi tempo. Quando lo sfidante indovina ruba la vita al campione (che gli servirà soltanto a evitare la caduta nel caso in cui manchi una risposta). Il concorrente che non indovina la risposta corretta e non ha vite precipita nella botola che si apre sotto i suoi piedi. Se è il campione centrale a cadere, lo sfidante prende il suo posto.

Eliminato lo sfidante, il campione centrale è chiamato a scegliere tra piede bianco e piede nero del lecca-lecca situato davanti alla botola. La sua scelta determina l’esito: una somma da aggiungere al montepremi, una vita, il raddoppio o la perdita della somma fin lì guadagnata. Il montepremi del concorrente centrale caduto nella botola si azzera e tocca al nuovo campione ripartire dal lecca-lecca.

Si procede alla sfida finale nel caso in cui rimanga un solo sfidante o scada il tempo a disposizione per l’intera gara. Se il concorrente centrale si conferma campione in carica si passa al gioco finale dei I 10 passi. Se invece è lo sfidante a vincere diventa il nuovo campione e “ruba” al predecessore tutto il montepremi accumulato.

Il gioco finale prevede 10 domande e 3 minuti di tempo per rispondere. Si può passare alla domanda successiva quando non si conosce la risposta, rimandando a un secondo momento il tentativo. Solo chi indovina tutte le risposte vince il montepremi. Altrimenti non vince nulla e finisce per cadere nella botola. In compenso il concorrente potrà tornare nelle puntate successive e ritentare la vincita fino a quando non verrà battuto da un altro sfidante.