Caduta Libera, Enrico Villanova lascia dopo 25 puntate: il campione-ponte tra Gerry Scotti e Max Giusti

Il 36enne trevigiano Enrico Villanova saluta dopo 25 puntate e quasi 100mila euro vinti: il suo addio chiude simbolicamente il passaggio di testimone tra Scotti e Giusti.

Il regno di Enrico Villanova a Caduta Libera si è fermato a quota 25 puntate complessive. Il concorrente 36enne, originario di Sernaglia della Battaglia (Treviso), era tornato in gara anche nella nuova versione diventando di fatto elemento di continuità tra le due gestioni del preserale.

Caduta Libera, cade il campione

In totale, tra l’ultima edizione con Scotti e le puntate in onda in queste settimane, Villanova ha difeso il titolo per 11 serate nella scorsa stagione e per altre 14 in quella attuale, fino all’eliminazione arrivata nella puntata di domenica 21 dicembre. Un percorso fatto di sfide serrate, finali sfiorate e un bottino che, nel complesso, sfiora i 100mila euro.

Sul piano economico, il bilancio è più che positivo: 42.500 euro incassati nella passata edizione e altri 52.500 vinti lo scorso 18 dicembre. In mezzo, anche una serata amarissima, quella del 7 dicembre, quando era arrivato al gioco finale con 101mila euro accumulati, svaniti per una risposta mancata proprio al settimo e ultimo passo in quello che è il nuovo format del game conclusivo.

L’uscita di scena è stata però segnata da parole di gratitudine e da un filo di emozione che lega il concorrente ai due conduttori che si sono alternati al timone del quiz: Villanova ha ricordato di sognare un quiz con Gerry Scotti fin dai tempi del vecchio “Passaparola” e dunque di essere grato di aver realizzato questo desiderio. Poi però ha ringraziato Max Giusti per averlo avuto come primo campione di questa nuova stagione, sottolineando come in studio si fosse “quasi affezionato”.

Chi è Enrico Villanova e cosa farà con il montepremi

Fuori dalle botole, Enrico è un professionista del marketing che lavora in un’azienda di servizi di Pieve di Soligo. Appassionato di fumetti e molto legato alla propria famiglia, durante le puntate ha raccontato di avere già le idee chiare su come investire il montepremi accumulato: un viaggio in Nuova Zelanda e l’acquisto di un’auto nuova. Considerando il taglio delle tasse che ammonta a quasi la metà della vincita, il campione che ha aperto la sedicesima edizione del game show da protagonista avrà modo di togliersi anche qualche altro sfizio: in tasca gli entreranno a occhio e croce poco più di 50mila euro.

Un ottimo campione, certo molto lontano dal record dell’inarrivabile Nicolò Scalfi, che nella sua lunga permanenza al game show aveva vinto oltre 800mila euro, senza contare le puntate speciali.