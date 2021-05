Dopo la “bomba” sganciata da Sole (Ginevra Francesconi), come reagirà la famiglia Borghi? Sarà la terza puntata di Buongiorno mamma, in onda questa sera, mercoledì 5 maggio 2021, alle 21:20 su Canale 5, a rivelarcelo. Non solo Guido (Raoul Bova), ma anche gli altri suoi figli devono vedersela con la notizia della gravidanza della ragazza. Mentre Colaprico (Domenico Diele) continua ad indagare sulla scomparsa di Maurizia (Stella Egitto).

Cosa succede nella terza puntata di Buongiorno mamma?

Nella terza puntata, Guido fatica a stare vicino a Sole, che gli ha appena rivelato di essere incinta e che non vuole dirgli chi sia il padre: l’uomo è tormentato dal dubbio che alcuni segreti del passato possano venire a galla. La notizia mette in subbuglio anche Francesca (Elena Funari) che, intanto, inizia ad avere strani ricordi d’infanzia.

Mentre Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli) scopre un’amara verità su Greta (Rausy Giangiarè), Colaprico è determinato a portare avanti le sue indagini, che lo vedono direttamente legato a Maurizia: per questo chiede ad Agata (Beatrice Arnera) di firmare un documento affinché il caso sia riaperto.

Proprio Agata è sempre più dentro le dinamiche della famiglia protagonista, tanto da ricevere alcuni consigli. Sole, infine, si decide ad affrontare Federico (Federico Cesari), rivelandogli di essere il padre del bambino, ma il giovane scappa dalle sue responsabilità, e Francesca si reca dal nonno Elio (Giovanni Calcagno).

Buongiorno Mamma, streaming

E’ possibile vedere Buongiorno Mamma in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On demand”.