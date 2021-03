Questa sera, domenica 28 marzo 2021, torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini. La partita in questione è Bulgaria-Italia, valida per le qualificazioni ai mondiali che si disputeranno nel 2022 in Qatar.

Bulgaria-Italia sarà trasmessa in diretta dallo Vasil Levski di Sofia su Rai1, con calcio di inizio alle ore 20.45 (ma il collegamento dalla Bulgaria inizierà subito dopo il Tg1 della sera, intorno alle ore 20.35). La telecronaca sarà affidata alla consolidata coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A bordocampo Alessandro Antinelli, con Donatella Scarnati a curare le interviste. Nello studio di presentazione per il pre e il post partita Paola Ferrari, Claudio Marchisio ed il vice direttore di RaiSport Enrico Varriale. Il match sarà ovviamente visibile anche in live streaming su RaiPlay.

Il post partita proseguirà su Rai2 con lo speciale appuntamento di La domenica sportiva, condotto come sempre in questa stagione a Milano da Jacopo Volpi.

Gli azzurri di Roberto Mancini hanno esordito giovedì scorso nelle qualificazioni ai Mondiali battendo per 2-0 l’Irlanda del Nord. Rispetto a quella partita ci saranno alcune novità di formazioni, con Andrea Belotti al centro dell’attacco al posto di Immobile. Tra le novità anche Enrico Chiesa, titolare. Non ci saranno Chiellini, Berardi e Caputo, che hanno lasciato il ritiro nei giorni scorsi.

Ricordiamo che l’Italia tornerà in campo già mercoledì sera contro la Lituania. Anche questa gara sarà trasmessa in diretta da Rai1.

Ieri Spagna-Italia (finita zero a zero, con gli azzurrini che hanno chiuso la partita in 9), valevole per gli Europei Under 21, su Rai1 è stata vista da una media di 2.981.000 telespettatori, per una share dell’11,19%.