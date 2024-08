Bruno Vespa: “Complimenti a Paola Egonu e Myriam Sylla: brave, nere, italiane” La replica dell’Usigrai

Oggi, domenica 11 agosto 2024, la nazionale femminile di pallavolo, capitanata da Julio Velasco, si è aggiudicata la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2004. Le azzurre, in poco più di un’ora, hanno battuto le ragazze degli Stati Uniti con un secco 3 a 0 nel conteggio dei set vinti. Una vittoria frutto del certosino lavoro di squadra delle nostre giocatrici… Paola Egonu Myriam Sylla che hanno portato avanti i colori ed il buon nome dell’Italia. Nelle ultime ore, però, non sono balzate agli onori della cronaca, solo le gesta delle nostre pallavoliste ma anche un tweet di Bruno Vespa:

Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam Sylla:brave,nere,italiane.Esempio di integrazione vincente. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) August 11, 2024

“Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam Sylla: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente”.

Usigrai replica al tweet di Bruno Vespa

Pochi minuti fa, è arrivata la replica dell’Usigrai:

“Il post su X di Bruno Vespa è indegno del servizio pubblico”. è il giudizio dell’esecutivo Usigrai. “Nel complimentarsi per la vittoria dell’Italvolley l’artista scrive testualmente ‘Complimenti a Paola Egonu Myriam Sylla, brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente’. Vespa – continua l’Usigrai in una nota – oltre a ignorare totalmente la storia delle due giocatrici, che sono nate in Italia dove si sono formate sportivamente, sottolinea senza alcun motivo il colore della loro pelle, dimostrando un razzismo latente e una mentalità retrograda”.

“Che Vespa sia ormai totalmente inadeguato per il servizio pubblico lo dimostra ogni volta, non ultima la puntata sull’interruzione volontaria di gravidanza con ospiti soli uomini. Ci chiediamo cosa aspetti la Rai a intervenire – conclude l’esecutivo Usigrai – considerata anche l’onerosa collaborazione dell’artista (escamotage usato per aggirare il tetto dei 240mila euro di retribuzione nella pubblica amministrazione)”

Nelle scorse ore, attraverso l’agenzia di stampa ‘Agi’, è arrivata anche un primo commento di Roberto Vannacci, neo eletto nel Parlamento europeo tra i banchi della Lega, con cui l’atleta si è, spesso, scontrata a distanza:

“Sono contentissimo che la squadra italiana di volley abbia vinto e faccio i complimenti a tutte le atlete, anche a Paola Egonu che è una bravissima atleta, italiana. Non ho mai messo in dubbio la sua italianità, ma continuo a ribadire che i suoi tratti somatici non rappresentano la maggioranza degli italiani”.