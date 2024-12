Vespa e la promozione del suo libro. L’idillio fatale che sconvolse i palinsesti

Bruno Vespa non tradisce e anche quest’anno fa il pieno di ospitate per la promozione del suo libro: quasi trenta apparizioni in un mese e mezzo. Senza contare i programmi che già conduce

Quasi trenta ospitate in un mese e mezzo. Bruno Vespa non tradisce nemmeno quest’anno e fa il pieno di apparizioni televisive in casa d’altri. Il motivo? Ovviamente la promozione del suo libro, pronta ad avvisarci con la puntualità di un orologio svizzero che il periodo natalizio si sta avvicinando.

L’ultima fatica, con tanto di copertina color nero pece, si intitola “Hitler e Mussolini, l’idillio fatale che sconvolse il mondo”. L’ennesimo riferimento al fascismo e al nazismo, come ormai accade ininterrottamente dal 2019, aggiunge un inevitabile fattore storico alle discussioni, costringendo il giornalista abruzzese ad effettuare salti temporali di ottant’anni che si scollano dalla strettissima attualità.

Se l’impresa, già complessa, mantiene una sua coerenza all’interno dei talk politici, decisamente differente è l’effetto provocato dalle incursioni nei programmi di intrattenimento. Sì perché Vespa, come al solito, non si fa mancare nulla.

L’ennesima maratona comincia ancora una volta da Uno Mattina, il 31 ottobre, in anticipo però di dieci giorni rispetto a dodici mesi fa, quando la rincorsa prese il via il 10 di novembre. Nello stesso giorno apparizione anche a 4 di Sera, su Rete 4, per poi prendersi qualche giorno di pausa e riaffacciarsi il 5 novembre a DiMartedì. Il 7 novembre approdo a L’Aria che tira, mentre il 9 – manco a farlo apposta – trasferta sul Nove per presenziare ad Accordi e Disaccordi.

L’11 novembre è la volta di Quante Storie e, la sera, di Quarta Repubblica. Il 14 ecco Mattino Cinque e la domenica successiva (il 17) altra doppietta a Domenica In e a E’ sempre Cartabianca.

Il 20 novembre Vespa fa capolino nella piazza de I Fatti Vostri, il 23 è a 4 di Sera Weekend. Comparsata a Mille e un Libro nella notte del 24 novembre, a Pomeriggio Cinque il 25, di nuovo a E’ sempre Cartabianca il 26 e a Tg2 Post il 28.

Il 2 dicembre incursione – rigorosamente in collegamento – a E’ sempre mezzogiorno, il 5 a Storie Italiane, il 7 a Tv Talk, il 9 a XXI Secolo, l’11 a Forum e il 12 dicembre a La volta buona, dove tra le altre cose annuncia di essere diventato per la prima volta nonno.

Sabato 14 è giorno di abbuffate, con addirittura una tripletta: si parte con Buongiorno Benessere, si prosegue con Sabato Italiano e si finisce con Ballando con le stelle. Qui, a sorpresa, non ricopre le vesti di ‘ballerino per una notte’, bensì siede per qualche minuto accanto ad Alberto Matano in attesa del momento spot.

Infine, il 15 dicembre intervento a Uno Mattina in Famiglia e lunedì 16 dicembre partecipazione a Lo Stato delle cose.

Come sempre, va ricordato che il conteggio non tiene conto delle puntate di Porta a Porta andate in onda nel lasso di tempo osservato, degli appuntamenti quotidiani in access prime time di Cinque Minuti, del commento della Prima alla Scala assieme a Milly Carlucci e delle interviste rilasciate nei tg e nelle varie radio, che spesso godono di un canale dedicato sul digitale terrestre.

Una ricorrenza che, di fatto, si è fatta negli anni tradizione. Spesso sfruttata – perché Vespa offre spunti e pone riflessioni – ma anche subìta da chi, sotto sotto, eviterebbe volentieri di passare nel giro di pochi secondi dalla preparazione di un risotto al salmone affumicato al racconto delle perversioni di Hitler.