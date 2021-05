4 Hotel, Bruno Barbieri tra le dimore storiche della Toscana

Secondo appuntamento con la nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel che questa sera, giovedì 20 maggio 2021, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW va in giro per la Toscana alla ricerca di strutture alberghiere nelle dimore storiche. “C’era una volta” il titolo scelto per questa puntata per diversificare un po’ il taglio della sfida, che torna in uno dei territori più turistici – e anche vario – d’Italia. E di dimore storiche in Toscana c’è solo l’imbarazzo della scelta: molte torri, castelli, canoniche e palazzi storici sono state trasformate in hotel esclusivi. In gara per questa sfida Torre dei Belforti, rappresentata da Luca, Locanda dei Logi di Alessio, Castello di Tornano, affidata Patrizia, Villa Le Fontanelle di Luisella.

Come detto, da questa stagione la sfida si gioca su cinque diverse categorie: alle ormai tradizionali location, camera, servizi e prezzo, i concorrenti – e chef Barbieri – devono assegnare un voto da 1 a 10 anche alla colazione, pasto che per lo chef è un caposaldo dell’ospitalità. Il tavolo del confronto finale è stato registrato presso il Castello di Oliveto, a Castelfiorentino (FI).

Il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel proseguirà poi in Alto Adige, Milano, Lecce, Maremma, Abruzzo, Basilicata.

Bruno Barbieri 4 Hotel

4 Hotel, i concorrenti della puntata di stasera

Torre dei Belforti – Montecatini Val di Cecina (PI)

L’hotel si trova in una ex torre di avvistamento alta 28 metri costruita nella prima metà del XIV secolo dalla famiglia Belforti di Volterra. Luca, ex giornalista, ha deciso di cambiare vita nel 2013, trasferendosi qui da Roma con la sua famiglia e trasformando la torre in un Bed & Breakfast a conduzione familiare, con 3 camere e una dépendance, un appartamento da 6 posti letto, nel centro del borgo.

Locanda dei Logi – San Gimignano

Una ex canonica del 1100 è stata trasformata in agriturismo nel 2018 dopo essere stata inizialmente usata per l’azienda vinicola della famiglia di Alessio, che poi ha deciso di ricavarne una struttura alberghiera di 6 suites dall’arredamento di design molto ricercato. Non manca, ovviamente, un’enoteca.

Castello di Tornano – Gaiole in Chianti

Posto tra Firenze e Siena, è un castello dell’XI secolo a lungo conteso dai Guelfi e i Ghibellini. La struttura è sempre stata di proprietà della famiglia di Patrizia ed è stata trasformata in agriturismo di lusso dal 2000 con 10 suites e una piscina.

Villa Le Fontanelle – Careggi