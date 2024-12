Un doppio appuntamento con la comicità live arriva su Rai Radio2 (lo trovate come “visual” al 202 del dtt): stasera e il 4 gennaio alle 22.45 Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario presentano il nuovo varietà Broncio. Stand-up comedy a Radio2, per scoprire, in diretta e senza filtri, i nuovi protagonisti della comicità italiana. La Sala B di Via Asiago ospiterà sul palco i migliori nuovi talenti comici, pronti a portare sul palco la loro ironia per conquistare le risate del pubblico presente in studio e di quello di chi li ascolta in auto o come podcast in palestra.

A dare il via alle esibizioni e ad arricchire lo show saranno i due stand-up comedian Edoardo Ferrario e Francesco De Carlo: “Siamo davvero contenti di portare la stand up comedy nella gloriosa sede di Via Asiago davanti a un pubblico dal vivo. Speriamo di non maltrattarlo troppo”, ha commentato De Carlo presentando il programma.

“Belle le feste, bello il Natale, ma se neanche i regali vi hanno tolto il broncio, Broncio è il programma che fa per voi”, ha aggiunto Ferrario. Rai Radio2 è sempre in diretta su tutte le piattaforme: radio e TV (al canale 202 del digitale terrestre e Tivùsat), su RaiPlay e RaiPlay Sound in diretta streaming e con clip on demand, oltre a tutti gli account social del canale.

Broncio, chi sono i due conduttori Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario

Francesco De Carlo è uno dei più noti stand up comedian italiani. Romano, classe 1979, vanta una lunga esperienza all’estero, oltre che programmi tv come Tutta colpa della Brexit, Data Comedy Show e Pour Parler, quest’ultimo al fianco della coppia Nuzzo & Di Biase. Su Netflix è presente un suo special intitolato Cose di questo mondo. Il suo ultimo spettacolo di stand up è Bocca mia taci (qui la sua intervista a TvBlog).. Nel 2025 girerà l’Italia con lo show Mortacci Tour. Storia di Roma per gente allegra.

Anche Edoardo Ferrario è uno stand up comedian, anche se in questo momento probabilmente è più noto come il Maicol Pirozzi di GialappaShow, l’esilarante fuffa guru della Biliardario SPA. Anche lui romano, classe 1987, ha partecipato a Quelli che il calcio dal 2016 al 2019, si è classificato secondo a Lol – Chi ride è fuori e ha interpretato il discografico Pier Paolo Peroni nella serie tv Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883. Il suo ultimo spettacolo, con il quale è tuttora in tour, si chiama Performante. Ferrario vanta uno special sia su Netflix (Temi caldi) che su Raiplay (Diamoci un tono).