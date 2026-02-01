Bridgerton, una serie cult con un pizzico d’Italia: quel filo rosso che lega Venezia e Londra

Bridgerton è una serie che appassiona il pubblico di Netflix. I risultati sono ottimi anche in Italia, è sufficiente vedere quel che è accaduto in Piazza San Marco a Venezia per capire l’appeal di un prodotto sempre più atteso.

Bridgerton è un titolo che ha catalizzato l’attenzione dell’utente medio per la tipologia di argomenti trattati e uno sviluppo contemporaneo pur partendo da un’ucronica età della Reggenza Inglese. Non esistono concetti come razzismo e pregiudizi, al punto che i monarchi britannici appartengono a diverse etnie. Ogni stagione si dimostra autoconclusiva e incentrata su uno dei fratelli Bridgerton. Inizialmente il prodotto era stato visto con curiosità, ma anche una buona dose di scetticismo.

Il mix tra classico e moderno è piaciuto alla maggioranza dell’opinione pubblica, anche perchè si affrontano determinate questioni senza filtri. A partire da aspetti fondanti per il prodotto come gli intrecci carnali e i rapporti intimi che ne derivano. Una storia che mescola amore, fascino e potere. Elementi che catturano il pubblico anche in Italia, per questo il titolo è arrivato alla quarta stagione. Ormai siamo al cospetto di una vera e propria saga e il consenso attorno alle evoluzioni di trama e cast non sembra scemare.

Bridgerton, oltre la serie tv

Anzi, i mesi e gli anni che si sono succeduti fra un capitolo e l’altro hanno portato a una maggiore fidelizzazione della fanbase. Questo comprende, in termini di mercato, un ampliamento di business: l’universo Bridgerton ha attecchito anche nello Stivale con gadget e iniziative dedicate. È sufficiente guardare quel che è accaduto a Venezia per l’uscita della prima parte della quarta stagione della serie. Piazza San Marco si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto che ha coinvolto Netflix con un evento speciale in grado di caratterizzare l’apertura del Carnevale di Venezia.

Il cuore della città è diventato un grande ballo collettivo con più di ventimila persone, tra ballerini professionisti e appassionati, riversate in piazza con l’obiettivo di danzare a cielo aperto accompagnati da una performance aerea arricchita da scenografie immersive. Italia e Inghilterra, con il placet statunitense, si sono strette la mano in un legame (anche artistico) profondo e stimolato dall’evoluzione della serie.

L’Italia diventa protagonista

Bridgerton appassiona davanti al televisore e coinvolge fuori dal piccolo schermo con iniziative specifiche che portano anche l’Italia in prima fila all’interno del red carpet seriale. Era già accaduto, per quanto riguarda Netflix, con Emily in Paris. In quel caso, però, lo Stivale è stato protagonista anche grazie alla quantità di guest star italiane all’interno del prodotto. A partire da Elodie, che ci ha messo la voce in ambito musicale con un suo brano all’interno della tracklist ufficiale, fino a Raoul Bova che ha recitato in diverse occasioni del prodotto seriale accanto ai noti protagonisti di quello che il favore del tempo ha trasformato in un cult di genere.

Bridgerton si appresta a compiere lo stesso percorso in termini di apprezzamento e consensi. Ora, in attesa del prossimo 26 febbraio 2026, quando usciranno gli episodi conclusivi che compongono la seconda parte della quarta stagione, i fan possono godersi i frutti degli eventi promossi in Italia nella speranza che gli addetti ai lavori partoriscano ulteriori capitoli di un prodotto sempre più convincente. Almeno questo è quanto ritiene il pubblico italiano che è accorso in Piazza San Marco, ma è pronto a replicare anche in altre piazze d’Italia.

Il futuro della serie

Bridgerton si conferma una serie profondamente cosmopolita dalla natura itinerante. Non solo sul piano della costruzione della trama, ma anche per quel che riguarda il parallelo sviluppo di marketing imposto da una crescente ascesa in termini di gradimento. Netflix, infatti, punta a costruire una rete di contatti e collegamenti anche fra i principali riferimenti territoriali e l’Italia, in questo senso, svolge un ruolo da protagonista.