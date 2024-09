Bridgerton 4 sta già diventando realtà: a pochi mesi dall’uscita della terza stagione, Netflix annuncia che le riprese dei nuovi episodi (ampiamente confermati già nel 2021) sono già cominciate in quel di Londra, con qualche novità sia sul fronte del cast che delle location.

Bridgerton 4, cast: le novità

Cominciamo dal cast: è cosa nota, ormai, che il protagonista degli otto episodi della quarta stagione sarà Benedict Bridgerton, personaggio che conosciamo già e che porta il volto di Luke Thompson. Al suo fianco, per la linea narrativa romantica principale della stagione, ci sarà un nuovo ingresso, Yerin Ha, che interpreterà Sophie Baek, colei che conquisterà il cuore del giovane protagonista.

© YellowBellyPhoto

Oltre ad Ha sono stati annunciati altre tre novità: Katie Leung sarà Lady Araminta Gun. Due volte sposata e due volte vedova, Araminta ha due figlie che debuttano sul mercato del matrimonio in questa stagione e sente la pressione di far sposare almeno una di loro. Favolosa, perspicace e schietta, Araminta non reagisce bene quando qualcosa – o qualcuno – minaccia la sua posizione in società.

© Abigail Gorden

Michelle Mao interpreterà invece Rosamund Li: bella, vanitosa e desiderosa di compiacere la madre, Rosamund è la figlia maggiore di Araminta e il suo bene più prezioso. In questa stagione Rosamund posa gli occhi su Benedict Bridgerton ed è determinata a ottenere ciò che vuole.

© Lorenzo Agius

Isabella Wei, infine, reciterà nel ruolo di Posy Li: sorella minore e molto più gentile di Rosamund, anche Posy debutta quest’anno. Ma la madre mette raramente in luce Posy, poiché si fa spesso mettere i piedi in testa a causa del suo carattere loquace ed eccessivamente amichevole.

Confermatissimo il cast principale, a cui si aggiungono due interpreti che da recurring sono stati promossi a personaggi fissi della serie: Emma Naomi (Alice Mondrich, moglie di Will) e Hugh Sachs (Brimsley, l’uomo a fianco della Regina Carlotta fin dai suoi primi anni di regno, tanto da averlo visto anche in versione più giovane nel prequel La Regina Carlotta).

Bridgerton 4 e le nuove location

Per permettere alla storia ed al pubblico di immergersi sempre di più nella Regency Era in cui è ambientata la serie, al quarta stagione potrà avvalersi di un set ancora più ampio. Le riprese avverranno infatti in uno dei backlot di nuova costruzione degli Shepperton Studios, mostrando varie repliche dell’architettura georgiana e Regency, tra cui case, edifici, Mayfair Street e altro ancora.

Una location realizzata in otto mesi, progettata dalla Production Designer di Bridgerton, Alison Gartshore, insieme al Supervising Art Director Antony Cartlidge e all’Art Director Adam David Grant. La costruzione si estende su circa 8.000 metri quadrati del backlot di Netflix a Shepperton.

Quando esce Bridgerton 4?

Le riprese delle stagioni scorse sono durate in media otto mesi. Con il primo ciak di Bridgerton 4 a settembre, è probabile che le riprese si chiudano a maggio. Bridgerton 4 potrebbe quindi uscire nella seconda parte del 2025, in estate oppure in autunno.