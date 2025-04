Bridgerton 4: quando inizia, trama, cast. Tutto sulla nuova serie

Basata sui romanzi di Julia Quinn, che raccontano i gossip dell’alta società inglese del decennio 1811-1820 (Regency era), Bridgerton è una delle serie gioiello di Netflix, perché ha coinvolto milioni di telespettatori che ora attendono la quarta stagione. La bella notizia è che la quarta stagione è in corso d’opera e i fan non stanno più nella pelle all’idea di vederla.

Le riprese del proseguimento della serie di Penelope & Company infatti sono già iniziate e saranno disponibili sulla piattaforma probabilmente tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Questa nuova stagione sarà incentrata su Benedict Bridgerton,(interpretato da Luke Thompson) il secondogenito della famiglia, e adatterà il terzo libro della saga dal titolo La Proposta di un Gentiluomo, ispirato alla fiaba di Cenerentola.

Si sentiva già nell’aria che poteva essere lui il protagonista della quarta stagione e il secondogenito bohémien, è pronto a dare il meglio di sé con una storia travolgente. La serie che in realtà ha modificato l’ordine cronologico dei libri, anticipando la storia di Colin che lo vedremo quindi felicemente sposato con Penelope, adesso è pronta a svelare tutto su Benedict.

Un amore che farà battere forte il cuore

La storia di Benedict Bridgerton e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), che è stata il fulcro della terza stagione, adesso lascia ampio spazio a Benedict. Mentre gli sposini sono alle prese con la gioia del nascita del loro primo figlio, il fratello maggiore vivrà un momento davvero molto speciale e che sicuramente appassionerà i telespettatori.

Benedict si innamora di Sophie Baek (Yerin Ha), una giovane di umili origini costretta dalla matrigna Lady Araminta Gun (Katie Leung) a vivere come serva. I due si incontreranno a un ballo in maschera e vivranno una romantica storia d’amore che sfiderà le convenzioni sociali dell’epoca.

Sophie, infatti, figlia illegittima di un nobile, dopo la morte di suo padre si trova a vivere una situazione molto difficile con la matrigna che le rende la vita un incubo (l’ispirazione a Cenerentola c’è tutta!). Lady Araminta Gun infatti si è appropriata di tutta la sua dote costringendola a fare la cameriera nella sua stessa casa. Ma attenzione, esistono anche le sorellastre, Posy (Isabella Wei) e Rosamund (Michelle Mao), che trascorrono il tempo ad umiliarla.

Ovviamente la vita di Sophie Baek cambierà quando nella sua vita entrerà Benedict Bridgerton, che si innamora di lei perdutamente. Tra le novità della quarta stagione di Bridgerton spicca il suo ormai ben noto marchio di fabbrica, che è quello dell’inclusività e l’abbattimento di ogni pregiudizio, che ha stupito il pubblico fin dall’inizio, quando ha visto nei panni della regina Carlotta, un’attrice nera (Golda Rosheuvel). L’ucronìa della serie statunitense ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes prosegue anche nel quarto appuntamento, con attrici di origini asiatiche per Sophie e la sua famiglia.

La sessualità fluida di Benedict, già sussurrata nelle stagioni precedenti, verrà però accantonata per raccontare una storia romantica tradizionale tra lui e Sophie. La narrazione che prosegue anche la storia di Colin Bridgerton e Penelope Featherington, che come già accennato renderanno partecipi il pubblico delle loro vicende matrimoniali, sarà interessante anche per la piccola di casa della famiglia che da il nome alla serie.

Francesca Bridgerton infatti avrà un ruolo molto più centrale: rispetto ai romanzi, qui si ipotizza che viva una storia d’amore con una donna (Michela), anziché con Michael come nei libri, cambiando in modo significativo la trama originale.