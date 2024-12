Bresh in gara a Sanremo 2025: è la prima volta nella competizione del Festival. Nell’edizione 2024 è stato ospite in due serate.

Bresh è in gara al Festival di Sanremo 2025. Si tratta della sua prima partecipazione nella competizione della kermesse canora. Il suo nome è stato annunciato dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti nella giornata di domenica 1° dicembre 2024, all’interno del Tg1 delle ore 13.30.

Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è uno dei cantautori più apprezzati della scena urban degli ultimi anni. Bresh proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, un movimento genovese noto per il suo flow continuo e testi ispirati alla canzone d’autore. Si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, immediatamente comprensibile al primo ascolto, e per una voce vivace che si fonde con melodie morbide.

Nella sua fortunata carriera, in pochi anni ha conquistato ben 24 certificazioni platino e 11 oro.

Bresh a Sanremo 2025, cosa ha fatto in tv

L’artista ha partecipato a numerosi programmi come ospite per presentare sia i suoi brani che le collaborazioni a cui ha preso parte. Nel 2023 ad esempio, lo ricordiamo ospite di Amici dove si è esibito con uno dei suoi brani più virali: Guasto d’amore. Una canzone dedicata al Genoa, la sua squadra del cuore che l’ha adottata come inno, e a Genova, sua città natale. Il brano ha debuttato direttamente alla prima posizione nella classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti.

L’artista è stato anche sui palchi degli eventi musicali più seguiti in TV come il Tim Music Awards su Rai 1, Battiti Live, Radio Zeta Future Hits Live e il Powerhits Estate di RTL 102.5.

Bresh, i precedenti a Sanremo

Nell’edizione 2024 del Festival di Sanremo, l’ultimo condotto da Amadeus, Bresh è stato ospite in ben due occasioni: nella terza serata ha eseguito “Guasto d’amore”, mentre nella serata delle cover ha affiancato Emma (artista in gara) in un medley dei più grandi successi di Tiziano Ferro.