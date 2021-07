La domenica di grandi emozioni sportive per l’Italia si aprirà questa notte con la finale della Copa America di calcio. Brasile-Argentina, in programma allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro a partire dalle ore 2.00 italiane, sarà trasmesso in diretta da Sky. Nel dettaglio, la gara sarà proposta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio e in streaming su NOW con la telecronaca di Riccardo Gentile.

La Nazionale di Messi è arrivata in finale chiudendo al primo posto nel girone A delle qualificazioni, con tre vittorie e un solo pareggio. Nei turni successivi l’Albiceleste ha battuto 3-0 l’Equador (quarti di finale) e ha superato dopo i calci di rigore la Colombia (semifinale).

La Nazionale di Neymar dopo aver chiuso la fase a gironi in vetta, ha avuto la meglio di misura (1-0) sul Cile nei quarti e il Perù in semifinale.

Il Brasile è il detentore del titolo della Copa America, avendolo vinto nel 2019.

L’appuntamento con Brasile-Argentina, dunque, è per la notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio 2021. Il racconto del match sarà arricchito da studi, realtà aumentata e tecnologia.

Oltre ai due grandi eventi sportivi di domani legati all’Italia a cui si faceva cenno in apertura (ossia la storica finale di Wimbledon con Berrettini a sfidare Djokovic – visibile anche in chiaro su Tv8 – e Italia-Inghilterra di Euro 2020), nella domenica di grande sport è in programma anche Gara3 delle Finals NBA tra i Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns (diretta dalle ore 2 della notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio su Sky Sport NBA), le finali del Valencia Open del World Padel Tour 2021 (la finale femminile live dalle ore 10 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e quella maschile dalle ore 12 sugli stessi canali) e l’ePrix di New York dell’ABB FIA World Championship di Formula E (Round 11) con le qualifiche live dalle 15.30 e la gara dalle 19.30 su Sky Sport Action.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti.