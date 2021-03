Sanremo 2021, quali sono i brani più discussi e ‘amati’ sul web?

Come sono state accolte le canzoni di Sanremo 2021 nel web? Un’indagine di T-Voice su più di 30.000 testi in lingua italiana riguardanti il tema “Brani Sanremo” presenti nel web e sui principali social network ha ‘fotografato’ il sentiment e le opinioni degli utenti nel perioco che va dal 6 al 10 Marzo 2021, quindi dal giorno della finale della 71esima edizione del Festival di Sanremo (quando ormai i brani dei Big in gara erano già stati ascoltati più volte) al mercoledì successivo.

I dati sono interessanti e non possono che ricollegarsi a quanto già visto in merito al rapporto tra gli ‘utenti’ analizzati e il Festival in quanto tale.

Diciamo intanto che come aveva evidenziato uno dei risultati alla vigilia del Festival, Sanremo divide il pubblico, ma non così nettamente: merito della larga fascia di ‘neutrali’ che spesso contiene una quota di individui che non si espongono, in virtù anche di una connotazione ‘nazional-popolare’ che l’evento si porta dietro da sempre. Ma già nell’ultima analisi vedemmo come la grande percentuale di ‘neutri’ si manifestasse ‘a favore’ con domande meno ‘dirette’. Diciamo però che la Sentiment Analyis complessiva su Sanremo mostra un 34% di pareri positivi, a fronte di un 35% negativi e una fetta del 31% di ‘neutrali’.

Sul piano delle Opinion Analisys, non stupisce che in cima alle percentuali ci siano i Maneskin (14,55%), proclamati vincitori di Sanremo 2021 proprio nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo. Più interessante il secondo posto di Arisa (13,11%), fuori da podio del Festival, ma evidentemente discussa e commentata più del secondo e del terzo posto (rispettivamente Michielin & Fedez con 11,51% ed Ermal Meta al 9,02%) e ancor prima della rottura col fidanzato consumatasi praticamente nella Domenica In del 15 marzo. A proposito del terzo posto, Meta è dietro anche a Madame (che si distingue col suo 11,68% a conferma di una penetrazione del brano inattesa alla vigilia), Colapesce DiMartino (9,48)e Orietta Berti (9.14%), tra le grandi protagoniste di questa edizione.

La valutazione incrociata dei livelli di sentiment permette di cogliere al meglio l’accoglienza della Top Ten. Sorprendente il dato di Annalisa, che incrocia il sentiment più positivo dei primi 10 e anche il meno negativo di tutti. Sul fronte opposto, il sentiment più negativo lo registrano Colapesce Dimartino, mentre il sentiment positivo più basso è di Arisa: se ne parla tanto, insomma, ma non necessariamente in senso positivo. Di Madame invece si parla molto e anche bene, visto che dopo Annalisa registra il sentiment positivo più alto e il secondo negativo più basso. ‘Testa a testa’ tra Maneskin e il duo Michielin Fedez, mentre a metà classifica, con una cross analysis bilanciatissima troviamo Irama, unico dei Big a non aver calcato il palco dell’Ariston in diretta causa quarantena.

Tra i peggiori 5 è sicuramente Aiello con la sua Ora – e le sue urla – ad aver catalizzato la discussione. Seguono l’Arnica di Gio Evan e Francesco Renga, che ha avuto qualche problema con le sue esibizioni.

Nell’incrocio dei sentiment per i ‘peggiori 5’, davvero interessante il dato di Gio Evan e di Bugo, che registrano solo sentiment negativi o neutri, con un pizzico più di negatività per Bugo. Renga ‘recupera’ con la maggior percentuale di sentiment positivi rispetto ai ‘colleghi’ della Down 5.

E chiudiamo con la Web Opinion Index, che riserva decisamente delle sorprese: nel corpus analizzato, infatti, il brano preferito è stato quello di Annalisa (7,9% di preferenze), seguito da Madame (7,1%) e solo al terzo posto dai vincitori (5,8%). Ed è a dir poco interessante il testa a testa tra Irama e Orietta Berti, a dimostrazione del grande seguito che ha avuto la veterana del Festival. Stupisce vedere Colapesce Dimartino sotto Aiello e Random, mentre chiudono la classifica Gio Evan e Bugo.

Una fotografia senza dubbio interessante di un’analisi della ‘chiave’ “Brani Sanremo” online: ma mai come quest’anno tutti i partecipanti hanno davvero vinto, al di là delle classifiche. E anche delle vendite.