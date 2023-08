Braci by Barù – Beach edition da stasera su Food Network

Food Network, il canale 33 del gruppo Warner Bros Discovery dedicato alla gastronomia, ha deciso di rimanere acceso d’estate. Lo fa con Braci by Barù – Beach edition, in onda da stasera alle 22 per sei puntate.

Al timone del cooking show, nella sua versione estiva, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, noto ai più come Barù. Il food influencer in ogni episodio delizierà il pubblico con le sue ricette direttamente dalla Sardegna. Al suo fianco alla griglia ci sarà ogni volta un ospite diverso.

Con Barù vedremo infatti Luigi Pomata, che a detta de La Cucina Italiana è noto come il re del tonno rosso, Roberto Okabe, chef fusion nippo-coreano e il sardo Pierluigi Putzu.

Braci by Barù – Beach Edition sarà visibile anche sulla piattaforma di streaming Discovery + e sul canale Youtube di Barù. Enologo ed esperto di cucina, passioni di cui dà prova sui social network, ha studiato all’Università di San Diego e si è laureato in Storia per poi conseguire la specializzazione proprio in Enologia nel corso di un viaggio in Argentina. Successivamente il lavoro in alcune delle cantine più importanti d’Italia.

Nipote del conduttore di Pechino Express Costantino Della Gherardesca, Barù è diventato popolare proprio per la partecipazione alla prima edizione allo show nel 2012, in coppia con lo zio. I due infatti vi avevano preso parte quando al timone della trasmissione vi era Emanuele Filiberto di Savoia. La coppia concluderà il programma al terzo posto.

Barù dimostra comunque di essere abbonato al terzo posto nei reality show. Nel 2021 è medaglia di bronzo anche per il Grande Fratello Vip con la conduzione di Alfonso Signorini. L’anno successivo l’apertura di Braci by Barù a Milano, temporary restaurant che ha avuto una trasposizione televisiva su Food Network. Sulla sua passione per la cottura della carne ha scritto anche un libro, intitolato Braci, Barbecue per tutti.

Foto: account Instagram Food Network Italia