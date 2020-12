Boss in Incognito si regala una puntata speciale per Natale 2020 in onda questa sera, lunedì 21 dicembre, alle 21.20 su Rai 2. Una puntata inedita per l’edizione trasmessa lo scorso autunno e condotta da Max Giusti, edizione che ha visto qualche novità nella costruzione e uno spirito sempre più votato ai ‘buoni sentimenti’. Una puntata natalizia in un momento in cui l’economia italiana è in difficoltà evidentemente è parsa una buona idea per le Strenne Rai 2020.

Considerato il periodo, la squadra di Endemol Shine Italy ha deciso di puntare sull’alcool e in particolare sulla birra. L’azienda protagonista della puntata di ‘Natale’ è infatti la Peroni e sotto mentite spoglie troveremo l’AD dell’azienda Enrico Galasso. Travestendosi da ‘Lorenzo’, Galasso si aggirerà nello stabilimento di produzione della birra enella malteria di proprietà dell’azienda: in questo modo la parte ‘promo/branded’ è garantita, visto che si potranno seguire tutte le fasi del processo produttivo della Birra Peroni. Tra un nastro trasportatore, un distillatore e un assaggio, si avrà anche modo di conoscere le storie di alcuni dipendenti, quelle più difficili, più simboliche, più rappresentative: tra queste quella di Rita, un’operaia dello Stabilimento di Padova che insegnerà al capo in incognito a degustare la birra; Salvatore, giovane padre che ha dovuto affrontare un periodo molto difficile; Michele, operaio della stabilimento di Bari per il quale il Natale è uno dei periodi più bui della vita; Roberto, un cinquantenne che si è dovuto reinventare ed accettare un lavoro lontano dagli affetti più cari.

Max Giusti, invece, adotta l’identità di Josè, operaio di origini cilene, che aiuterà il boss nella sua missione e che scenderà in campo con Gianni, un contadino che da oltre 30 anni si occupa della semina dell’orzo.

Se già normalmente il programma regala alla fine opportunità, doni inattesi e commozione a casa, non sarà da meno in questa puntata speciale.

Boss in Incognito speciale Natale, il format

Basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3media International Limited, Boss in incognito è una produzione di Rai2 in collaborazione con Endemol Shine Italy. La regia è di Alberto Di Pasquale.