Siete pronti ad aprire tutto ed a “smarmellare”? Avete ancora qualche mese di tempo, ma ormai ci siamo: Boris 4 ha una data di uscita. A comunicarla è stata Disney+, la piattaforma che ospiterà la nuova stagione della comedy italiana ambientata nel dietro le quinte di una serie tv. La data che dovete segnarvi è quella di mercoledì 26 ottobre 2022: quel giorno la quarta stagione sarà finalmente disponibile in streaming.

Disney+ ha colto anche l’occasione per diffondere la prima immagine di gruppo della nuova stagione, che conferma quanto già annunciato fin dai primi giorni di riprese -cominciate nell’ottobre 2021 e concluse intorno a dicembre dello stesso anno-: in Boris 4 rivedremo tutto il cast originale, più qualche nuovo ingresso.

Disney+ Boris 4: quando esce, cast e trama del ritorno su Disney+ della serie comedy cult italiana L’elenco è veramente lungo: in rigoroso ordine alfabetico, faranno parte dei nuovi episodi di Boris Luca Amorosino (Alfredo), Giulia Anchisi (nuovo personaggio), Valerio Aprea (sceneggiatore), Massimiliano Bruno (Nando Martelloni), Ninni Bruschetta (Duccio), Raffaele Buranelli (Furio), Aurora Calabresi (nuovo personaggio), Paolo Calabresi (Biascica), Astrid Casali (nuovo personaggio), Antonio Catania (Lopez), Eugenia Costantini (Cristina), Carolina Crescentini (Corinna), Cecilia Dazzi (Ana Canestri), Massimo De Lorenzo (sceneggiatore), Giordano De Plano (nuovo personaggio), Alberto Di Stasio (Sergio), Caterina Guzzanti (Arianna), Corrado Guzzanti (Mariano Giusti), Andrea Lintozzi (nuovo personaggio), Emma Lo Bianco (nuovo personaggio), Jerri Mastrodomenico (Filippo), Francesco Pannofino (Renè Ferretti), Lucio Patanè (comparsa “drogatello”), Cristina Pellegrino (nuovo personaggio), Maurizio Pepe (nuovo personaggio), Edoardo Pesce (nuovo personaggio), Giuseppe Piromalli (nuovo personaggio), Alessio Praticò (nuovo personaggio), Karin Proia (Karin), Andrea Purgatori (Avvocato Kalemzuck), Carlo De Ruggieri (Lorenzo lo stagista “schiavo”), Andrea Sartoretti (sceneggiatore), Pietro Sermonti (Stanis La Rochelle), Alessandro Tiberi (Alessandro), Giorgio Tirabassi (Glauco) e Nina Torresi (nuovo personaggio). Non rivedremo, purtroppo, Italia, la mitica segretaria di edizione, la cui interprete Roberta Fiorentini è venuta a mancare nel 2019.

Ancora top secret la trama: quel che si sa è che i nostri improbabili eroi si ritroveranno ancora insieme, alle prese con una nuova avventura nel mondo della fiction italiana, notevolmente cambiato negli ultimi anni per via dell’avvento dello streaming, ma anche dei giudizi dei social network e degli influencer. Sopravvivere in questa nuova giungla, per loro, non sarà semplice, ma per noi sarà esilarante.

Nella stanza degli autori e dietro la macchina da presa ritroviamo Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, autori delle prime tre stagioni e del film tratto dalla serie, insieme a Mattia Torre, scomparso nel 2019: inutile dire che se il cast artistico e tecnico si è riunito per questi nuovi episodi, è anche per rendere omaggio all’amico e collega.

A produrre Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. Boris, come detto, ha all’attivo già tre stagioni, tutte recuperabili su Disney+, andate in onda originariamente su Fox Italia (che ha chiuso le proprie trasmissioni con una maratona di Boris) dal 2007 al 2010. Un anno dopo la terza stagione è stato generato un film, che invece è disponibile su Netflix. Non ci resta che aspettare: e quest’anno… “Telegatti!”.