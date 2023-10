Boomerissima è uno show in cui il gioco serve per plasmare un programma d’intrattenimento che permetta ad Alessia Marcuzzi di esprimersi a tutto tondo .

Questo fa sì che tutta la struttura del gioco sia volta ad inserire il maggior numero possibile di performance. Queste esibizioni vedono coinvolta non solo la conduttrice, ma anche i suoi ospiti, a partire dai vip che si sfidano nello scontro tra boomer e millenial. Si susseguono poi anche monologhi dai toni comici – fatti dagli stessi ospiti di puntata – che intervallano il regolare ritmo delle prove.

Il tutto per dare al programma non il sapore di un mero game show, ma quello di un varietà 2.0. La contaminazione dell’elemento game passa anche da alcuni elementi della cosiddetta tv nostalgia. È inutile, infatti, negare che alcune tracce di quest’ultima siano riscontrabili nel programma, che però evita di eccedere nell’uso di richiami al passato, sempre bilanciati da contributi più contemporanei. Bisogna però ammettere che l’equilibrio fra gioco e varietà non è stato ancora trovato. Questo in buona parte si può ascrivere anche ad alcuni demeriti nella composizione del cast delle due squadre protagoniste della sfida.

Se la Marcuzzi, infatti, è il perno di Boomerissima, un ruolo non di poco conto lo riveste anche chi compone le due squadre in gara. Nella prima puntata si è assistito a casi di smania di protagonismo assoluto in entrambe le squadre (da una parte Caterina Balivo, dall’altra Tommaso Zorzi), bilanciati da chi invece è stato un passo indietro e di lato lungo tutta la serata (si veda per i boomer Cesare Bocci e per i millenial Alvise Rigo).

Non tutti i giochi coinvolgono poi ugualmente in prima persona la Marcuzzi. Evolution of dance e lo spazio dedicato a Sanremo, dove si è scatenata con Antonella Clerici, sono quelli che indubbiamente l’hanno vista più protagonista. La forza del programma sta lì dove la Marcuzzi ha la meglio sui suoi ospiti e sull’idea del gioco stesso. Solo in quei momenti si capisce cosa Boomerissima dovrebbe essere e cosa invece non è per tutto il resto del tempo.