Bojan Krkić è un ex calciatore noto in Italia per aver vestito le maglie di Roma e Milan. Il calciatore spagnolo, che ha dato il via alla sua carriera con la camiseta del Barcellona, è il protagonista del nuovo documentario Rakuten Originals, disponibile gratuitamente su Rakuten TV dal 3 novembre 2023 (e distribuito in 42 paesi nel mondo), dal titolo Bojan Krkić, Dietro il Sorriso.

Il documentario si pone l’obiettivo di sottolineare l’importanza della salute mentale nella carriera di un calciatore. Bojan Krkić, Dietro il Sorriso si apre, infatti, con una conversazione tra il calciatore e il dottor Josep Monseny, psicanalista che ha tenuto in cura Bojan durante i periodi più difficili trascorsi nel club blaugrana. Il colloquio con il dottore farà da filo conduttore per tutto il film.

La prima parte del film ripercorre la carriera di Bojan Krkić, iniziata, come già anticipato, nelle giovanili del Barcellona fino ad arrivare al debutto in prima squadra al fianco di grandi nomi del calcio mondiale come Thierry Henry, Ronaldinho e Samuel Eto’o. Il passaggio alla prima squadra, per questo motivo, non fu privo di difficoltà per il calciatore, caratterizzato da attacchi d’ansia e lotte psicologiche. Nonostante ciò, la prima stagione di Bojan al Barcellona fu positiva, grazie a ben 12 gol.

Successivamente, il documentario affronta nel dettaglio le motivazioni che spinsero Bojan a non unirsi alla nazionale spagnola per l’europeo del 2008. Il calciatore, infatti, decise di dare la priorità alla propria salute mentale, nonostante la versione ufficiale che parlò di una gastroenterite. Questo episodio fondamentale nella carriera di Bojan viene approfondito nel film con la testimonianza della madre dell’ex calciatore, Maria Lluïsa Pérez.

A questo punto, il documentario si occupa della seconda fase della carriera di Bojan Krkić al Barcellona, caratterizzata dall’arrivo in panchina di Pep Guardiola. Bojan iniziò a perdere importanza all’interno della squadra al punto che nelle finali di Champions League, giocatesi a Roma e a Wembley, il calciatore giocò complessivamente appena un minuto.

Da qui, arrivò la decisione di Bojan di lasciare il club dov’è cresciuto e scegliere la Roma come nuovo club. Nel corso della sua carriera, Bojan ha anche giocato con le maglie di Milan, Stoke City, Ajax, Mainz, Alaves, Montreal e Vissel Kobe.

Il 22 marzo di quest’anno, all’età di soli 32 anni, Bojan Krkić ha annunciato l’addio al calcio giocato in una conferenza stampa che si è tenuta al Camp Nou di Barcellona, dove tutto ha avuto inizio.

Nel film, appariranno star del calcio che hanno conosciuto Bojan nel corso della loro carriera: Joan Laporta, attuale presidente del Barcellona, Andrés Iniesta, compagno di squadra di Bojan al Barcellona e al Vissel Kobe, Gerard Piqué, compagno di squadra e amico intimo di Bojan, Frank Rijkaard, allenatore che fece debuttare Bojan all’età di 16 anni, Zlatan Ibrahimovic, con cui Bojan ebbe una rivalità durante la stagione che il campione svedese trascorse al Barcellona, Thierry Henry, compagno al Barcellona e una sorta di fratello maggiore per Bojan, Txiki Beguiristáin, direttore sportivo che ebbe un ruolo chiave nel passaggio in prima squadra di Bojan, Pau Clavero, che offrì a Bojan, quando era ancora un bambino, un contratto di sponsorizzazione con la Nike, David Biosca, amico d’infanzia di Bojan, Albert Om, giornalista che intervistò per primo Bojan dopo il suo addio al Barcellona, e i giornalisti sportivi Roger Saperas, Sique Rodríguez, Jaume Marcet e Iván San Antonio.

Il documentario è diretto da Oriol Bosch e prodotto dalla società di produzione audiovisiva NSN

(Never Say Never).

In alto, è disponibile un video tratto dal documentario.