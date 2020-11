Pochi lo sanno ma ben prima di partecipare a “X Factor 2020“, Blue Phelix aveva partecipato a un altro talent show televisivo. Bisogna tornare indietro di otto anni per vedere Francesco Franco – questo il suo vero nome – tra i concorrenti di “Ti Lascio una Canzone“. Era il 2012, il cantante livornese aveva 14 anni ed era uno dei componenti della boyband F.A.M.E..

La trasmissione aveva unito a tavolino quattro ragazzi – oltre a Francesco, anche Alessio Parisi, Michael Zappitelli e Edward Sodano – per creare una band tutta al maschile per strizzare l’occhio agli One Direction. Il nome non faceva riferimento al famoso musical ma era l’assemblaggio dei loro nomi di battesimo. Finita la trasmissione, la band aveva anche sfornato un singolo, Live your life, ancora rintracciabile online.

Antonella Clerici ha commentato con felicità gli attuali traguardi di Blue Phelix: “Quanti bambini talentuosi! Oggi è fortissimo. Bravo, bello e con una grande personalità“, ha twittato la conduttrice, che ha ricevuto una risposta da parte del cantante con due cuori. Con lui, tra l’altro, si allunga la lista (già lunga) di talenti “scoperti” dai baby-talent della Clerici.

Qualche nome? Il Volo, Sofia Tornambene (l’ultima vincitrice di “X Factor”, che aveva partecipato a “Sanremo Young”), Alberto Urso (che aveva partecipato a “Ti Lascio Una Canzone”), Andrea Faustini (dopo “Ti Lascio una canzone” ha partecipato a “X Factor Uk”).