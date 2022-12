Arrivato alla tredicesima stagione Blue Bloods è un tipico procedurale poliziesco costruito intorno ai casi di puntata su cui indagano i protagonisti, poliziotti, procuratori e tutti appartenenti alla famiglia Reagan di New York. In Italia è in onda su Rai 2 la stagione 12 di Blue Bloods con doppio appuntamento settimanale il sabato sera.

Blue Bloods 12 in Italia, gli episodi su Rai 2

Sabato 10 dicembre

12×13 Ladri di Libri: Danny e Baez indagano su una gang che ha aggredito un detective scoprendo che in realtà potrebbe essere un poliziotto corrotto, così si mette in mezzo anche Frank. Intanto Eddie e Badilio rintracciano i mandanti di un colpo a una libreria dove sono stati rubati dei volumi rari. Jamie affianca Henry nell’indagine sulla morte di un vecchio amico che sembra sospetta.

12×14 La scelta di Eddie: Joe Hill sente la sua fidanzata, avvocatessa, fare delle pressioni su un testimone perchè non si presenti in aula, così rivela tutto ad Anthony ed Erin che però finisco a dover ritrovare la donna rapita dal suo cliente. Joe scopre grazie a Erin alcuni particolari della vita del padre. Una star della tv ha una reazione allergica e muore ma Baez si convince che è stata avvelenata. Frank fa visita al tenente Moretti (interpretato da Tony Danza) che ha scoperto che il figlio fa parte di una gang.

Blue Bloods, la trama

Nata nel settembre del 2010, Blue Bloods è un poliziesco di tipo procedurale, con personaggi ricorrenti ma casi che si risolvono nel giro di 45 minuti. Ambientata a New York segue le vicende della famiglia Reagan, di origini irlandese e dall’impronta fortemente cattolica. Le dinamiche familiari scorrono in parallelo a quelle poliziesche con i diversi membri della famiglia Reagan che ricoprono cariche all’interno del sistema giudiziario da Frank che è capo della polizia, al figlio Danny detective a Erin procuratrice distrettuale. Una caratteristica di ogni episodio sono i pranzi e le cene familiari in cui la famiglia si scambia consigli, suggerimenti anche sui casi che stanno seguendo.

Blue Bloods, significato

Letteramente il titolo vuol dire “Sangue Blu”, espressione che noi utilizziamo per indicare le famiglie reali. Nel caso della serie tv, però, non ci sono nobili tra i protagonisti, ma il titolo sottolinea la “stirpe” poliziesca a cui appartiene la famiglia Reagan, sottolineando l’impronta da family drama della trama.

Blue Bloods 12, quanti episodi sono?

La dodicesima stagione di Blue Bloods è composta da 20 episodi, un numero ridotto rispetto ai classici 22 di cui erano composte le stagioni fino alla decima, da 19, interrotta per la pandemia, così come la successiva da 16 episodi per la politica di riduzione degli episodi intrapresa da CBS per contenere i costi necessari per girare seguendo tutti i protocolli di sicurezza anti-Covid.

Blue Bloods 12 su RaiPlay

Gli episodi della stagione 12 di Blue Bloods trasmessi da Rai 2 restano in streaming su RaiPlay on demand per 10 giorni. Non è quindi possibile recuperare le prime puntate di questa stagione. Al contrario si può iniziare a scoprire la serie tv fin dalle sue origini, grazie a Paramount+ dove sono presenti in catalogo le prime 10 stagioni della serie.

Blue Bloods 12, il cast

A guidare il cast di Blue Bloods ormai da più di 13 anni è Tom Selleck nei panni del capo della polizia Frank Reagan che deve gestire la sicurezza della città di New York ma anche le dinamiche della sua famiglia, coinvolta a vario titolo con il mondo della giustizia tra poliziotti, detective e procuratori. Di seguito il cast principale di questa stagione

Tom Selleck è Frank Reagan

Donnie Wahlberg è Daniel Danny Reagan

Bridget Moynahan è Erin Reagan, che è procuratrice distrettuale

Len Cariou è Henry Reagan, il padre di Frank

Will Estes è il sergente Jamison “Jamie” Reagan

Marisa Ramirez è la detective Maria Baez

Vanessa Ray è Edith “Eddie” Janko-Reagan

Abigail Hawk è Abigail Baker

Robert Clohessy è Sid Gormley

Gregory Jbara è Garrett Moore

Steve Schirrpa è Anthony Abetemarco

Stacy Keach è l’arcivescovo Kearns

Blue Bloods 13 in Italia

La stagione 12 in Italia ha debuttato nell’autunno del 2022, mentre la stagione 13 di Blue Bloods andava in onda negli Stati Uniti su CBS. Appare facile immaginare che bisognerà aspettare l’autunno del 2023 per vedere i nuovi episodi completi della stagione 13.