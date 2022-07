Si intitolerà con un affascinante gioco di parole Totti una sera a cena e sarà il tema della puntata che Blob ha preparato per domani, sabato 30 luglio 2022, alle ore 20 – minuto più, minuto meno – su Rai 3. Lo storico programma ideato da Angelo Guglielmi, Marco Giusti ed Enrico Ghezzi per una sera accarezza il caso gossipparo dell’estate, e con un mix curato da Alberto Piccinini porterà uno spaccato di quella che è stata la storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Ciò che vedremo sarà un surrogato che si incrocerà tra i caratteri dell’ex calciatore della Roma e della conduttrice dell’Isola dei Famosi passando per i social e gli spot pubblicitari.

“Blob – spiega il comunicato di presentazione – fruga nei suoi archivi e ritrova il Totti benzinaio e il capotreno, il mago e il vigile, segue l’evoluzione di Ilary da velina a conduttrice di reality, immagina la sit-com tante volte annunciata, che non si è mai fatta. La celebre sigla dove Vianello e Mondaini si rincorrevano al rallenty per non incontrarsi mai, metafora tragicomica qui rimusicata da Ennio Morricone, fa da cornice ai frammenti tv di una coppia scoppiata“.

Dunque Blob si aggiunge al lungo serpentone di trasmissioni che, dal momento dell’annuncio di fine storia, hanno – come si suol dire – ‘pucciato il dolce’ nella vicenda più clamorosa di questa stagione. Domenica 24 luglio Rai 1 ha giocato d’assist trasmettendo in prima serata il documentario Mi chiamo Francesco Totti che ha totalizzato 1.840.000 spettatori ed il 14.3% di share e risultando il programma più visto della fascia. Estate in diretta nei giorni seguenti alla notizia ha furbescamente ruotato (o meglio dire, bazzicato) il suo talk attorno al gossip Totti-Blasi approfittando (lecitamente) dell’onda mediatica, ma ampliando lo sguardo sulle altre reti possiamo constatare che non sono stati gli unici ad essersi spesi per rincorrere gli sviluppi di quanto accaduto.

Blob giocherà sulla nostalgia nel suo stile irriverente senza cadere nell’effetto del ‘già visto’.